Афган Мухтарлы. Фото с личной страницы в Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1490670140965192&set=pb.100000666619845.-2207520000.1499500952.&type=3&theater

24 февраля 2018, 11:51

Грузинские депутаты отказались создать комиссию по делу Мухтарлы

Большинство депутатов проголосовало против инициативы оппозиции о создании парламентской комиссии для расследования похищения в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2017 года некоторые депутаты поддержали предложение представителей Афгана Мухтарлы создать парламентскую комиссию для расследования действий чиновников, причастных к его похищению, однако парламент Грузии не принял решения по этой инициативе. 9 февраля "Единое национальное движение" вновь потребовало создать комиссию, обвинив власти в бездействии по делу Мухтарлы.

30 мая 2017 года журналист Афган Мухтарлы, живущий в Грузии с 2014 года, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Европарламент призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. Однако 12 января суд в Азербайджане приговорил журналиста к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия.

Против создания следственной парламентской комиссии проглосовали 22 депутата, за - только 18, и проект был отклонен, сообщило агенство "ИнтерпрессНьюс". Голосование прошло 23 февраля.

Согласно проекту, подготовленному парламентским меньшинством, временная комиссия должна была изучить факты похищения Мухтарлы в Тбилиси и его перевозки через государственную границу в Азербайджан, отмечает "Грузия Online".

Парламентское большинство боится создания комиссии, заявил депутат от "Единого национального движения" Роман Гоциридзе. "Почему вы не хотите создавать в парламенте временную следственную комиссию? Потому что закон дает комиссии большие права. Главное, что в ней оппозиция будет солидно представлена, а у большинства нет права иметь в ней больше представителей, чем у оппозиции", - сказал он. Правящая партия боится и того, что эта комиссия может допросить высокопоставленных грузинских чиновников, сообщает "Эхо Кавказа".

Отметим, что 20 февраля суд в Азербайджане согласился на повторное следствие по делу Афгана Мухтарлы.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Правозащитники обвинили власти Азербайджана в кибератаках на независимые СМИ", "Генпрокуратура Азербайджана вынесла предупреждение автору интервью с Мехманом Алиевым", "HRW: ситуация с защитой прав человека в Азербайджане ухудшилась".

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