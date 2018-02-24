Грузинские депутаты отказались создать комиссию по делу Мухтарлы

24 февраля 2018, 11:51

Большинство депутатов проголосовало против инициативы оппозиции о создании парламентской комиссии для расследования похищения в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2017 года некоторые депутаты поддержали предложение представителей Афгана Мухтарлы создать парламентскую комиссию для расследования действий чиновников, причастных к его похищению, однако парламент Грузии не принял решения по этой инициативе. 9 февраля "Единое национальное движение" вновь потребовало создать комиссию, обвинив власти в бездействии по делу Мухтарлы.

30 мая 2017 года журналист Афган Мухтарлы, живущий в Грузии с 2014 года, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Европарламент призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. Однако 12 января суд в Азербайджане приговорил журналиста к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия.

Против создания следственной парламентской комиссии проглосовали 22 депутата, за - только 18, и проект был отклонен, сообщило агенство "ИнтерпрессНьюс". Голосование прошло 23 февраля.

Согласно проекту, подготовленному парламентским меньшинством, временная комиссия должна была изучить факты похищения Мухтарлы в Тбилиси и его перевозки через государственную границу в Азербайджан, отмечает "Грузия Online".

Парламентское большинство боится создания комиссии, заявил депутат от "Единого национального движения" Роман Гоциридзе. "Почему вы не хотите создавать в парламенте временную следственную комиссию? Потому что закон дает комиссии большие права. Главное, что в ней оппозиция будет солидно представлена, а у большинства нет права иметь в ней больше представителей, чем у оппозиции", - сказал он. Правящая партия боится и того, что эта комиссия может допросить высокопоставленных грузинских чиновников, сообщает "Эхо Кавказа".

Отметим, что 20 февраля суд в Азербайджане согласился на повторное следствие по делу Афгана Мухтарлы.

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