ЕНД обвинило власти Грузии в бездействии по делу Мухтарлы

09 февраля 2018, 17:08

"Единое национальное движение" вновь потребовало создать парламентскую комиссию для расследования похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, заявил сегодня представитель партии.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года некоторые депутаты поддержали предложение представителей Афгана Мухтарлы создать парламентскую комиссию для расследования действий чиновников, причастных к его похищению, однако парламент Грузии не принял решение по этой инициативе.

30 мая 2017 года журналист Афган Мухтарлы, живущий в Грузии с 2014 года, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Европарламент призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. Однако 12 января суд в Азербайджане приговорил журналиста к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия.

Парламентская оппозиционная партия "Единое национальное движение" призвала депутатов создать временную следственную комиссию для расследования похищения Афгана Мухтарлы, заявил сегодня на брифинге председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

Он пояснил, что ЕНД уже обращалось с таким требованием к депутатам, но парламент "упрямо воздерживается от исполнения этой конституционной функции" и не принимает решения о создании комиссии, передал корреспондент "Кавказского узла".

Роман Гоциридзе объяснил повторную инициативу ЕНД интервью Афгана Мухтарлы, в котором журналист заявил 8 февраля, что его похитили и передали властям Азербайджана грузинские правоохранители, пишет сегодня "Грузия Online".

8 февраля Мухтарлы отпустили из СИЗО на два дня для участия в церемонии поминовения его родственников.

"Руководство Грузии не пытается расследовать произошедшее, так как в этом... замешана вся государственная вертикаль, включая представителей высшего руководства", - цитирует Гоциридзе издание.

Напомним, что парламентская следственная комиссия имеет право получать от госорганов, должностных, юридических и физических лиц выводы и материалы, необходимые для изучения проблемы, а также потребовать начать административное или дисциплинарное разбирательство, рассказала ранее "Кавказскому узлу" парламентский секретарь НПО "Молодые адвокаты" София Чорели.