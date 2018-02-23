Прокуратура Армении отчиталась о расследовании нападения на журналиста

23 февраля 2018, 18:09

Передано в суд дело директора и водителя строительной компании в Ванадзоре, обвиненных в нападении на главреда телеканала "Лори" Нарине Аветисян, которая снимала их работу. Дело против других нападавших расследуется отдельно, сообщили сегодня в прокуратуре.

Как сообщал "Кавказский узел", Нарине Аветисян утверждает, что в сентябре 2017 года, когда она снимала в Ванадзоре работы по укладке асфальта под проливным дождем, на нее напали сотрудники и руководитель строительной компании. Глава стройфирмы был обвинен в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистки. 28 ноября 2017 года в прокуратуре сообщили, что обвинения предъявлены двоим.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Нарине Аветисян, извещение о том, что дело передано в суд первой инстанции Лорийской области, она получила сегодня.

Согласно утвержденному обвинительному заключению, у журналистки, фиксировавшей работы по укладке асфальта, дважды отбирали технику и стирали все отснятые кадры. Сначала директор ЗАО "Шин плюс" сделал это в одиночку. Когда Аветисян продолжила снимать работы, он подошел к ней вместе с группой людей. Пока директор держал журналистку за руку, другие ее толкали, и она упала. После этого шофер строительной компании отобрал у нее мобильный телефон и вновь удалил все отснятое, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы прокуратуры Армении.

Он уточнил, что обвинение в воспрепятствовании профессиональной деятельности предъявлено директору компании и водителю. Своей вины они не признают. Суд оставил их на свободе под подпиской о невыезде.

Личности людей, которые напали на Аветисян вместе с этими двумя обвиняемыми, пока не установлены. Их дело выделено в отдельное производство, следствие по нему не завершено, сообщили в прокуратуре.

Комментариями обвиняемых "Кавказский узел" пока не располагает.