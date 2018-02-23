Правительство Армении утвердило три проекта о господдержке фермеров

23 февраля 2018, 15:19

Проекты предусматривают предоставление фермерам дизтоплива, удобрений, семян по низким ценам и субсидирования погрузочных работ, заявил заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян. Фермеры высоко оценили поддержку властей.

"Кавказский узел" писал, что правительство Армении в 2017 году приняло решение помочь фермерам, чей урожай полностью погиб из-за непогоды. Премьер-министр Армении распорядился освободить от уплаты налогов на землю и оросительную воду фермеров, потерявших в июне 2017 года из-за града от 80 до 100% урожая.

Правительство Армении утвердило проекты о государственной поддержке фермерам на заседании 22 февраля.

В рамках проекта о приобретении фосфорных удобрений государство субсидирует 6 тысяч драмов (около 12,5 долларов), а на приобретение калийных удобрений – 3 тысяч 500 драмов (около 7 долларов). Таким образом, фермеры смогут покупать как фосфорные, так и калийные удобрения по цене 7 тысяч драмов (около 14 долларов) за 50-ти килограммовый мешок, заявил на брифинге после заседания правительства заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

Он также отметил, что в целом на субсидирование фосфорных удобрений государство потратит 150 млн драмов (около 312 тысяч долларов), а на субсидирование калийных удобрений – 105 млн драмов (около 218 тысяч долларов).

По его словам, в рамках второго проекта планируется выделить 746 млн 570 тысяч драмов (около 1,55 млн долларов) на повышение урожая пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы, люцерны и сои. Из этой суммы 25 млн драмов (около 52 тысяч долларов) будет отведено на погрузочно-разгрузочные работы, а на остальную сумму планируется купить 2141,5 тонн семян.

Третий проект – субсидирование дизтоплива, общая сумма которого составляет 360 млн драмов (около 80 тысяч долларов). В рамках этого проекта будет закуплено 6 млн литров дизтоплива. Государство субсидирует 60 драмов (12 центов) в расчете на литр. Фермерам с земельным участком до 3 га будет предоставлять до 200 литров дизтоплива, заявил Роберт Макарян

Он также добавил, что среди поставщиков дизтоплива есть как местные, так и иностранные компании. Цена дизтоплива будет определена по итогам тендера, подчеркнул чиновник.

Фермеры заявили о важности поддержки государства

Субсидирование дизтоплива, удобрений и семян является существенной поддержкой для фермеров, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аграрии.

Программа субсидирования фермерам не новая, но играет большую роль, заявил глава общины Баганис Тавушской области Армении Нарек Саакян.

"С 2012 года я на этой должности, ежегодно фермеры получают субсидирование, благодаря чему покупали и дизтопливо, и удобрения, и семена по ценам ниже рыночных", - отметил он.

По словам главы общины, никаких трудностей в получении государственной поддержки нет. "Мы поддерживаем связь с управлением сельского хозяйства районной администрации, очень оперативно решаем эти вопросы. Сельская община дает объявление о наличии предоставляемых продуктов, фермеры заполняют заявку и в течение двух дней компания-поставщик сама привозит и доставляет их в село", - пояснил Нарек Саакян.

О том, что ежегодно он пользуется государственной программой субсидирования, рассказал и фермер из Арагацотнской области Карен Бахтамян.

По его словам, в 2017 году рыночная стоимость дизтоплива составляла 350 драмов за литр (около 75 центов), а фермеры по программе субсидирования покупали за 280 драмов (около 58 центов). Рыночная цена 50-килограммового мешка удобрений составляла 9 тысяч драмов (более 18 долларов), а фермеры покупали за 6 тысяч драмов (около 12 долларов), отметил Бахтамян.

"Государственное субсидирование, на самом деле, серьезная поддержка для нас. У меня не такой большой земельный участок, все, что я получаю, использую сам в своем хозяйстве, но есть фермеры, которые выходят со своим урожаем на рынок и, естественно, если бы они не покупали дизтопливо, удобрения или семена по ценам ниже рыночным, свой урожай они и продавали бы дороже", - отметил фермер.