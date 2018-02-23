23 февраля 2018, 01:11

Обвинение запросило длительные сроки для генералов МНБ Азербайджана

Прокурор 22 февраля потребовал приговорить трех генералов министерства национальной безопасности Азербайджана, обвиняемых в хищении, разбое и других тяжких преступлениях, к срокам от 12 до 16 лет. Еще семь старших офицеров обвинение предложило посадить минимум на семь лет.

"Кавказский узел" сообщал, что дело в отношении бывших сотрудников МНБ расследуется с октября 2015 года. 14 февраля 2017 года Бакинский военный суд отказался перевести обвиняемых под домашний арест. 25 января около двадцати из 65 потерпевших по этому делу отказались от своих претензий к подсудимым.

22 февраля на заседании Военного суда Азербайджана прокурор потребовал осудить генералов Субахира Гурбанова и Теймура Гулиева на 16 лет каждого, а единственную из обвиняемых, которая не находится под стражей, генерала Натаван Муратову - на 12 лет.

Для семи офицеров МНБ прокуратура предложила сроки от семи до 15 лет заключения, сообщило агентство Turan.

Обвинение также считает, что обвиняемые должны выплатить Службе государственной безопасности компенсацию в миллион манатов, информирует АПА.

Напомним, что десять сотрудников МНБ обвиняеются в незаконном аресте, хищении, разбое, торговлей оружием и других преступлениях, совершенных в составе организованной группы в период с 2004 по 2015 год. Руководство ведомства было отправлено в отставку, само министерство ликвидировано. 14 декабря 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании на базе МНБ Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки.

Примечание:

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