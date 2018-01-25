Треть потерпевших отказались от претензий к сотрудникам МНБ Азербайджана

25 января 2018, 18:54

Около двадцати из 65 потерпевших по делу сотрудников министерства национальной безопасности Азербайджана, обвиняемых в хищении, разбое и других тяжких преступлениях, подали заявления о примирении сторон, сообщил адвокат подсудимых.

"Кавказский узел" писал, что дело в отношении бывших сотрудников МНБ расследуется с октября 2015 года. 14 февраля 2017 года Бакинский военный суд отказался перевести обвиняемых, трех генералов и семи старших офицеров, под домашний арест.

Около 20 потерпевших обратились в Бакинский военный суд с заявлениями, в которых отказались от жалоб и требований к обвиняемым и предложили завершить дело примирением сторон, сообщил сегодня адвокат Ильяс Керимов, передает АПА.

Напомним, что всего потерпевшими по делу признаны 65 человек.

Обвинение предъявлено трем генералам и семи старшим офицерам. Они обвиняются в незаконном аресте, хищении, разбое, торговлей оружием и других преступлениях, совершенных в составе организованной группы в период с 2004 по 2015 год. Руководство ведомства было отправлено в отставку, само министерство ликвидировано. 14 декабря 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании на базе МНБ Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки.