Сабсаби посетовал на равнодушие Азербайджана к детям своих граждан в Ираке

22 февраля 2018, 20:13

В центральной женской тюрьме в Ираке содержатся 36 женщин и более 65 детей из России, а также около 15 детей из Азербайджана, судьбой которых не озабочены власти этой страны, сообщил сегодня представитель Чечни в Совете федерации Зияд Сабсаби, курирующий возвращение россиян с Ближнего Востока.

Как информировал "Кавказский узел", представители общественных организаций Чечни 5 февраля заявили о пробуксовке в процессе возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в 2018 году по сравнению с прошлым годом. 7 февраля в Грозный была доставлена девочка, обнаруженная ранее в Ираке, а 21 февраля представитель парламента Чечни в Совете федерации привез из багдадского приюта дагестанского мальчика.

По мнению жителей Чечни, власти республики используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от чеченского руководства, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

По информации Сабсаби, на сегодняшний день в Ираке в заключении находятся более 100 российских детей и женщин, чьи мужья примкнули к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и были убиты. Сенатор сослался на имеющиеся у него поименные списки, указав, что находящиеся в Ираке россиянки попали на Ближний Восток из разных регионов страны. Сабсаби отметил, что там есть женщины из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Волгограда.

"В центральной иракской женской тюрьме находятся 36 женщин и более 65 детей. Главное обвинение, которое предъявляют женщинам - незаконное пересечение границы Ирака, вторая статья - подозрение в возможной причастности к деятельности ИГИЛ*", - процитировал чиновника "Интерфакс".

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. К середине сентября было известно, что в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются не менее 445 несовершеннолетних россиян. За октябрь-ноябрь в Россию из Сирии были возвращены 43 ребенка, говорится в материале "Кавказского узла" " По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. К середине сентября было известно, что в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются не менее 445 несовершеннолетних россиян. За октябрь-ноябрь в Россию из Сирии были возвращены 43 ребенка, говорится в материале "Кавказского узла" " Дети халифата: что их ждет после ИГ* ".

Представитель главы Чечни на Ближнем Востоке также указал, что в Ираке находятся и дети из стран СНГ, в том числе не менее 15 азербайджанских детей в возрасте до 7-8 лет. Российские власти продолжат работу по возвращению из Ирака граждан РФ, но не иностранцев, отметил он. Сабсаби посетовал, что посольства стран СНГ, чьи граждане оказались на Ближнем Востоке, судьбами пленников не интересуются, и только представители России "пытаются хоть в чем-то помочь".

"Изначально мы привозили граждан СНГ, но нам запретили, потому что по российским законам мы не имеем право заниматься возвращением иностранных граждан, будь то Казахстан, Узбекистан или другие страны", - приводит его слова РИА "Новости".

Замглавы Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сиявуш Гейдаров 14 декабря заявил, что в Ираке остаются 20 азербайджанских детей, чьи родители погибли во время боевых действий. "Сроки их доставки в страну зависят от рабочей комиссии. Есть сведения, что их число превышает 20. Осуществляется работа по уточнению числа детей и возвращению всех их в страну", - процитировало сегодня Гейдарова Meydan TV.

12 октября самолетом в Баку был доставлен трехлетний мальчик, который был найден в одном из багдадских приютов. После этого азербайджанские власти стали признавать проблему вывоза детей с Ближнего Востока - министр иностранных дел страны Эльмар Мамедьяров подтвердил, что в Ираке находятся более 100 женщин и детей из Азербайджана. Бывший сотрудник упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана предположил, что переправке граждан страны на территорию ИГ* содействовали азербайджанские чиновники , говорится в опубликованном в конце ноября материале Meydan TV.

В конце января 2018 года Гейдаров назвал число граждан страны, погибших во время боев в Сирии и Ираке. При этом чиновник уточнил, что власти имеют информацию о нахождении в Сирии и Ираке более 300 азербайджанских детей и женщин , "также подвергшихся влиянию радикальных группировок".

Иракский МИД уточнил число переданных России пленников

Власти Ирака передали России 27 детей и четверых женщин, обвиненных в связях с ИГ*, заявил сегодня представитель МИД страны Ахмад Махджуб.

По словам иракского дипломата, представителям России передали только тех женщин, чье участие в терактах не подтвердилось. Возвращенных россиянок на родине будут судить "по обвинению в незаконном проникновении в Ирак", процитировало сегодня Махджуба РИА "Новости".

Зияд Сабсаби подтвердил информацию Махджуба о количестве переданных России Ираком детей и женщин, уточнив, что это произошло в течение последних шести месяцев. "Это была не одномоментная акция. В данном случае речь идет о тех, кого мы уже доставили в РФ в период с 1 августа по сегодняшний день", - указал он.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.