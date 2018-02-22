Тюрьма в Ираке. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

22 февраля 2018, 20:13

Сабсаби посетовал на равнодушие Азербайджана к детям своих граждан в Ираке

В центральной женской тюрьме в Ираке содержатся 36 женщин и более 65 детей из России, а также около 15 детей из Азербайджана, судьбой которых не озабочены власти этой страны, сообщил сегодня представитель Чечни в Совете федерации Зияд Сабсаби, курирующий возвращение россиян с Ближнего Востока.

Как информировал "Кавказский узел", представители общественных организаций Чечни 5 февраля заявили о пробуксовке в процессе возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в 2018 году по сравнению с прошлым годом. 7 февраля в Грозный была доставлена девочка, обнаруженная ранее в Ираке, а 21 февраля представитель парламента Чечни в Совете федерации привез из багдадского приюта дагестанского мальчика.

По мнению жителей Чечни, власти республики используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от чеченского руководства, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

По информации Сабсаби, на сегодняшний день в Ираке в заключении находятся более 100 российских детей и женщин, чьи мужья примкнули к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и были убиты. Сенатор сослался на имеющиеся у него поименные списки, указав, что находящиеся в Ираке россиянки попали на Ближний Восток из разных регионов страны. Сабсаби отметил, что там есть женщины из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Волгограда.

"В центральной иракской женской тюрьме находятся 36 женщин и более 65 детей. Главное обвинение, которое предъявляют женщинам - незаконное пересечение границы Ирака, вторая статья - подозрение в возможной причастности к деятельности ИГИЛ*", - процитировал чиновника "Интерфакс".

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. К середине сентября было известно, что в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются не менее 445 несовершеннолетних россиян. За октябрь-ноябрь в Россию из Сирии были возвращены 43 ребенка, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Представитель главы Чечни на Ближнем Востоке также указал, что в Ираке находятся и дети из стран СНГ, в том числе не менее 15 азербайджанских детей в возрасте до 7-8 лет. Российские власти продолжат работу по возвращению из Ирака граждан РФ, но не иностранцев, отметил он. Сабсаби посетовал, что посольства стран СНГ, чьи граждане оказались на Ближнем Востоке, судьбами пленников не интересуются, и только представители России "пытаются хоть в чем-то помочь".

"Изначально мы привозили граждан СНГ, но нам запретили, потому что по российским законам мы не имеем право заниматься возвращением иностранных граждан, будь то Казахстан, Узбекистан или другие страны", - приводит его слова РИА "Новости".
Замглавы Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сиявуш Гейдаров 14 декабря заявил, что в Ираке остаются 20 азербайджанских детей, чьи родители погибли во время боевых действий. "Сроки их доставки в страну зависят от рабочей комиссии. Есть сведения, что их число превышает 20. Осуществляется работа по уточнению числа детей и возвращению всех их в страну", - процитировало сегодня Гейдарова Meydan TV.
12 октября самолетом в Баку был доставлен трехлетний мальчик, который был найден в одном из багдадских приютов. После этого азербайджанские власти стали признавать проблему вывоза детей с Ближнего Востока - министр иностранных дел страны Эльмар Мамедьяров подтвердил, что в Ираке находятся более 100 женщин и детей из Азербайджана. Бывший сотрудник упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана предположил, что переправке граждан страны на территорию ИГ* содействовали азербайджанские чиновники, говорится в опубликованном в конце ноября материале Meydan TV.
В конце января 2018 года Гейдаров назвал число граждан страны, погибших во время боев в Сирии и Ираке. При этом чиновник уточнил, что власти имеют информацию о нахождении в Сирии и Ираке более 300 азербайджанских детей и женщин, "также подвергшихся влиянию радикальных группировок".

Иракский МИД уточнил число переданных России пленников

Власти Ирака передали России 27 детей и четверых женщин, обвиненных в связях с ИГ*, заявил сегодня представитель МИД страны Ахмад Махджуб.

По словам иракского дипломата, представителям России передали только тех женщин, чье участие в терактах не подтвердилось. Возвращенных россиянок на родине будут судить "по обвинению в незаконном проникновении в Ирак", процитировало сегодня Махджуба РИА "Новости".

Зияд Сабсаби подтвердил информацию Махджуба о количестве переданных России Ираком детей и женщин, уточнив, что это произошло в течение последних шести месяцев. "Это была не одномоментная акция. В данном случае речь идет о тех, кого мы уже доставили в РФ в период с 1 августа по сегодняшний день", - указал он.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Власти Чечни рассказали о трудностях с возвращением девочки из приюта в Ираке", "Приговор Абакаровой поднял вопрос доверия к гарантиям властей", "Чеченская девочка из Ирака передана родным".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 февраля 2018, 03:49

23 февраля 2018, 02:50

  • Парламентская оппозиция выступила против выборов президента Армении

    Парламентская фракция оппозиционного блока «Елк» начала сбор подписей депутатов под обращением в Конституционный суд Армении. Оппозиционеры требуют признать неконституционными положения о выборах четвертого президента Армении в парламенте и избрать нового главу страны общенациональным голосованием.

23 февраля 2018, 01:20

23 февраля 2018, 01:11

23 февраля 2018, 00:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты