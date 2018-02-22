22 февраля 2018, 20:13
Сабсаби посетовал на равнодушие Азербайджана к детям своих граждан в Ираке
В центральной женской тюрьме в Ираке содержатся 36 женщин и более 65 детей из России, а также около 15 детей из Азербайджана, судьбой которых не озабочены власти этой страны, сообщил сегодня представитель Чечни в Совете федерации Зияд Сабсаби, курирующий возвращение россиян с Ближнего Востока.
Как информировал "Кавказский узел", представители общественных организаций Чечни 5 февраля заявили о пробуксовке в процессе возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в 2018 году по сравнению с прошлым годом. 7 февраля в Грозный была доставлена девочка, обнаруженная ранее в Ираке, а 21 февраля представитель парламента Чечни в Совете федерации привез из багдадского приюта дагестанского мальчика.
По информации Сабсаби, на сегодняшний день в Ираке в заключении находятся более 100 российских детей и женщин, чьи мужья примкнули к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и были убиты. Сенатор сослался на имеющиеся у него поименные списки, указав, что находящиеся в Ираке россиянки попали на Ближний Восток из разных регионов страны. Сабсаби отметил, что там есть женщины из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Волгограда.
"В центральной иракской женской тюрьме находятся 36 женщин и более 65 детей. Главное обвинение, которое предъявляют женщинам - незаконное пересечение границы Ирака, вторая статья - подозрение в возможной причастности к деятельности ИГИЛ*", - процитировал чиновника "Интерфакс".
Представитель главы Чечни на Ближнем Востоке также указал, что в Ираке находятся и дети из стран СНГ, в том числе не менее 15 азербайджанских детей в возрасте до 7-8 лет. Российские власти продолжат работу по возвращению из Ирака граждан РФ, но не иностранцев, отметил он. Сабсаби посетовал, что посольства стран СНГ, чьи граждане оказались на Ближнем Востоке, судьбами пленников не интересуются, и только представители России "пытаются хоть в чем-то помочь".
Иракский МИД уточнил число переданных России пленников
Власти Ирака передали России 27 детей и четверых женщин, обвиненных в связях с ИГ*, заявил сегодня представитель МИД страны Ахмад Махджуб.
По словам иракского дипломата, представителям России передали только тех женщин, чье участие в терактах не подтвердилось. Возвращенных россиянок на родине будут судить "по обвинению в незаконном проникновении в Ирак", процитировало сегодня Махджуба РИА "Новости".
Зияд Сабсаби подтвердил информацию Махджуба о количестве переданных России Ираком детей и женщин, уточнив, что это произошло в течение последних шести месяцев. "Это была не одномоментная акция. В данном случае речь идет о тех, кого мы уже доставили в РФ в период с 1 августа по сегодняшний день", - указал он.
"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.
* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.