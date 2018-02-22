Житель Чечни заподозрен в экстремизме за песни Муцураева

22 февраля 2018, 13:00

Житель Чечни разместил на свой странице в социальной сети несколько запрещенных песен Тимура Муцураева, сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, местный житель разместил песни барда на странице в соцсети "ВКонтакте". 21 февраля прокуратура республики возбудила дело по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов), рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

"Дело по статье 20.29 КоАП в отношении жителя республики возбуждено по материалам, которые были представлены в начале недели УФСБ РФ по Краснодарскому краю. За совершение данного правонарушения предусмотрен административный штраф или же административный арест до 15 суток", - пояснили в прокуратуре.

"Кавказский узел" ранее писал, что 19 февраля были направлены в суды дела трех жителей Чечни, обвиняемых в распространении запрещенных песен барда. Первое в этом году судебное решение по похожему обвинению было вынесено в Чечне 5 февраля - местный житель был оштрафован. В 2017 году, по подсчетам "Кавказского узла", в Чечне за распространение песен Муцураева было вынесено не менее шести судебных решений.

Тимур Муцураев широко известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял песни о войне на русском языке. После окончания военной кампании в его творчестве появились песни религиозного характера с призывами к джихаду, "освобождению Иерусалима" и т.д. За распространение его песен, признанных экстремистскими, предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста сроком до 15 суток. В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими.