Три жителя Чечни обвинены в распространении запрещенных песен

20 февраля 2018, 10:35

Дела о публикации признанных экстремистскими песен Тимура Муцураева в соцсети переданы в суды, сообщили сегодня в прокуратуре Чечни.

"Кавказский узел" ранее писал, что 5 февраля суд оштрафовал жителя Гудермесского района Чечни за распространение запрещенной песни Муцураева. Это был первый в 2018 году суд по делу о публикации в соцсети песен барда. В 2017 году, по подсчетам "Кавказского узла", в Чечне по похожим обвинениям было вынесено не менее шести судебных решений.

Запрещенные песни Муцураева на страницах трех местных жителей в соцсети "ВКонтакте" нашли сотрудники прокуратуры. Были возбуждены дела по статье 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов), 19 февраля они направлены в суды, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского ведомства.

"За совершение данного правонарушения для физических лиц предусмотрен денежный штраф в размере до 3 тысяч рублей, либо до 15 суток административного ареста", - уточнили в прокуратуре.

Тимур Муцураев широко известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял песни о войне на русском языке, а после окончания военной кампании стал исполнять песни религиозного характера с призывами к джихаду, "освобождению Иерусалима" и т.д. За распространение его песен предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста сроком до 15 суток. В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими.