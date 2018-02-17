17 февраля 2018, 11:27
Житель Чечни оштрафован за публикацию в Интернете
Суд признал жителя Надтеречного района Чечни виновным в распространении видеозаписи, внесенной в список экстремистских материалов.
Сотрудники прокуратуры выявили публикацию видеозаписи в январе, занимаясь мониторингом соцсетей.
Решением суда Надтеречного района от 16 февраля мужчина был признан виновным по ст. 20.29 КоАП России (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов). Ему назначено три тысячи рублей штрафа, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни.
Он отметил, что это максимальный штраф, который предусматривает эта статья Кодекса об административных правонарушения.
Комментариев оштрафованного или его представителей относительно решения суда не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 февраля был оштрафован житель Гудермесского района, обвиненный в публикации в сети "ВКонтакте" запрещенной песни известного чеченского барда Тимура Муцураева.
"Прокуратура Чечни потребовала заблокировать интернет-страницу о деятельности ИГ", "Прокуратура Чечни потребовала ограничить доступ к шести страницам "ВКонтакте", "МВД Чечни просит блокировать сайты "Луркоморье" и "Имам-ТВ".
источник: корреспондент "Кавказского узла"
17 февраля 2018, 12:17
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17 февраля 2018, 11:27
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Житель Чечни оштрафован за публикацию в Интернете
Суд признал жителя Надтеречного района Чечни виновным в распространении видеозаписи, внесенной в список экстремистских материалов.
17 февраля 2018, 10:33
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