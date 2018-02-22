Сбор денег на часовню в память о Латской трагедии объявлен в Абхазии

22 февраля 2018, 09:24

Часовню для поминовения жертв Латской трагедии решено построить в центральном парке Гудауты, сообщила 21 февраля инициатор проекта.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 1992 года во время войны между Абхазией и Грузией над селом Лата с подконтрольной грузинским войскам территории был сбит российский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. Останки погибших были захоронены в Гудауте.

Построить часовню в память о жертвах Латской трагедии планируется в центральном парке Гудауты, сообщила 21 февраля на брифинге член инициативной группы Циала Чичба. "Ежегодно родственники невинно убиенных приезжают в Гудауту и зажигают свечи. При этом ставят их на землю, а зачастую держат в руках, стоя под дождем и снегом. Считаю важным возвести часовню, где каждое воскресенье будет проводиться служба с поминовением жертв трагедии, куда их родственники смогут прийти, помолиться и поставить свечи", - привело ее слова "Апсныпресс".

Она пояснила, что заручилась согласием родственников погибших. "Прежде чем принять такое решение, я объездила родственников жертв Латской трагедии, и все они единогласно согласились на строительство. Мы уже выбрали место возведения, отец Виссарион освятил его, отслужил там молебен", - рассказала Циала Чичба.

По ее словам, фонды Симона Кананита и Андрея Первозванного открыли специальный счет для сбора средств на строительство, куда любой желающий может внести вклад, уточнило агентство.

Сметная стоимость проекта, по словам Чичба, пока не определена. "У нас есть предварительная смета, которую нам бесплатно подготовила архитектор Саида Лакрба. Она работала несколько месяцев и сделала нам макет. Мы сохраним византийский стиль, который ближе к нашей абхазской природе... Также мы хотим поставить колокол и пол сделать из гранита... Предварительно, будет небольшая сумма. Больше всего денег уйдет, наверное, на колокол", - процитировало 21 февраля инициатора проекта агентство "Sputnik Абхазия".

Идею строительства часовни поддержал, в частности, директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба. "Я позже подключился к этому проекту. То, что инициатива идет не сверху, а от народа, мне очень нравится. Мне очень импонирует, что среди народа живет память о том, что произошло. Такие акты объединяют людей", - привело его слова издание.

Напомним, что в 2014 году в День памяти и скорби по жертвам Латской трагедии открылся музей боевой славы в Сухуме.