21 февраля 2018, 21:40

Прокурор Дагестана анонсировал антикоррупционную проверку подчиненных

В ходе переаттестации работников дагестанской прокуратуры будут проверены их имущество, доходы и возможные родственные связи с подозреваемыми в коррупции чиновниками, сообщил глава ведомства.

Как сообщал "Кавказский узел", с января в Дагестане проводятся проверки, сопровождающиеся задержаниями и арестами чиновников. Сотрудники Генпрокуратуры выявили в Дагестане сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил 10 февраля замгенпрокурора Иван Сыдорук. Коррупция приобрела в республике системный характер, констатировал он.

Сотрудники прокуратуры Дагестана пройдут переаттестацию и проверку на соответствие занимаемым должностям в полном составе, заявил прокурор республики Денис Попов сегодня на совещании в Туле.

"Будут сделаны запросы во все ведомства – по имуществу, доходам, расходам, служебной деятельности", – отметил он. В частности, по словам Попова, будет проверено, нет ли у работников прокуратуры родных среди чиновников, против которых возбуждены уголовные дела, сообщает "Черновик".

"Сейчас с коллегами из федеральной службы безопасности, из МВД смотрим все материалы, смотрим, какие есть пересечения и, естественно, если кто-то замешан в каких-то коррупционных действиях, мы будем принимать соответствующие меры", - добавил Денис Попов.

Он подчеркнул, что проверки чиновников и силовиков в Дагестане не завершены, и выразил уверенность в том, что будут возбуждены новые уголовные дела о хищении государственного имущества и превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Адвокаты сочли реальной угрозу зачисток в Дагестане для федеральных чиновников", "Миллиардные нарушения в Дагестане напомнили об амбициях главы казначейства", "Следком обнародовал видео богатых домов дагестанских чиновников".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 февраля 2018, 03:03

22 февраля 2018, 02:32

22 февраля 2018, 01:31

22 февраля 2018, 01:16

21 февраля 2018, 23:59

  • Васильев призвал провести в Дагестане честные выборы

    Представители парламентских и непарламентских партий в Дагестане должны объединить усилия для проведения честных и прозрачных выборов президента России, заявил врио главы республики на встрече с лидерами региональных отделений политических сил.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты