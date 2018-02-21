Прокурор Дагестана анонсировал антикоррупционную проверку подчиненных

21 февраля 2018, 21:40

В ходе переаттестации работников дагестанской прокуратуры будут проверены их имущество, доходы и возможные родственные связи с подозреваемыми в коррупции чиновниками, сообщил глава ведомства.

Как сообщал "Кавказский узел", с января в Дагестане проводятся проверки, сопровождающиеся задержаниями и арестами чиновников. Сотрудники Генпрокуратуры выявили в Дагестане сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил 10 февраля замгенпрокурора Иван Сыдорук. Коррупция приобрела в республике системный характер, констатировал он.

Сотрудники прокуратуры Дагестана пройдут переаттестацию и проверку на соответствие занимаемым должностям в полном составе, заявил прокурор республики Денис Попов сегодня на совещании в Туле.

"Будут сделаны запросы во все ведомства – по имуществу, доходам, расходам, служебной деятельности", – отметил он. В частности, по словам Попова, будет проверено, нет ли у работников прокуратуры родных среди чиновников, против которых возбуждены уголовные дела, сообщает "Черновик".

"Сейчас с коллегами из федеральной службы безопасности, из МВД смотрим все материалы, смотрим, какие есть пересечения и, естественно, если кто-то замешан в каких-то коррупционных действиях, мы будем принимать соответствующие меры", - добавил Денис Попов.

Он подчеркнул, что проверки чиновников и силовиков в Дагестане не завершены, и выразил уверенность в том, что будут возбуждены новые уголовные дела о хищении государственного имущества и превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".