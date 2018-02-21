СПЧ провел заседание в Дагестане вопреки атаке ИГ*

21 февраля 2018, 11:06

На встрече с членами СПЧ, приехавшими 20 февраля в Дагестан, несмотря на расстрел людей в Кизляре, поэтесса Миясат Муслимова предложила вернуть прежний гимн республики. Участники заседания также предложили ужесточить уголовную ответственность за нападения на журналистов.

Как писал "Кавказский узел", Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 12 февраля анонсировал выездное заседание в Дагестане, запланированное на 20-22 февраля.

20 февраля было объявлено в Кизляре днем траура в связи с тем, что 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле православного храма в Кизляре. В результате атаки погибли пять женщин, четыре человека остаются в больнице. Был убит и сам нападавший. Расстрел в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

20 февраля, прибыв в Дагестан, члены СПЧ посетили храм Георгия Победоносца в Кизляре, возложили цветы к месту трагедии и пообщались с родственниками погибших женщин, сообщила пресс-служба СПЧ.

После этого они провели встречу с журналистами в редакции дагестанской газеты "Черновик", говорится в сообщении, размещенном на сайте Совета.

Встреча прошла в Махачкале. На ней поэтесса, член Союза журналистов России и Союза российских писателей Миясат Муслимова предложила вернуть прежний гимн Дагестана, сообщают сегодня "Махачкалинские известия".

25 февраля 2016 года парламент Дагестана по инициативе Рамазана Абдулатипова утвердил новый гимн республики, в основе которого стихотворение "Клятва" поэта Расула Гамзатова, положенное на музыку Мурада Кажлаева. Прежний гимн, автор которого - известный дагестанский композитор Ширвани Чалаев, Абдулатипов в 2014 году назвал "похоронкой", объясняя свое желание сменить гимн. Слова Абдулатипова вызвали недовольство в республике. В защиту гимна выступили композиторы и музыковеды, а представители интеллигенции безуспешно пытались добиться признания инициативы Абдулатипова незаконной.

"Обозвали "похоронкой" этот гимн и нанесли моральный удар Ширвани Чалаеву – человеку, который всю жизнь прославляет Дагестан своей музыкой. Это были частные, тщеславные, личные интересы. Эти вопросы тщеславия и личного пиара мы должны навсегда забыть", – приводит ее слова издание.

Ширвани Чалаев - автор многих опер, песен и музыки к кинофильмам. Он награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", международной премией имени Карла Мария фон Вебера за оперу "Маугли", а также он лауреат премии Международной академии искусств "За выдающийся вклад в музыку для детей и юношества".

Смена гимна была "манипуляцией от имени общественности", заявила Миясат Муслимова. "У этой общественности не было ни имени, ни фамилии, ничего. Мы не должны позволять играть понятием общественности, заменять нас имитационными структурами. Мы должны четко говорить свою позицию и уметь исправлять свои ошибки. В этом смысле, я думаю, что мы должны вернуть гимн Республики Дагестан и как-то это инициировать. Я знаю, что письмо такое уже готовится", - цитирует Муслимову издание.

СПЧ предложил приравнять журналистов к общественным деятелям

Член СПЧ Леонид Никитинский заявил на встрече, что нападения на журналистов должны расследоваться по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). "Очевидно, что убийства связаны с профессиональной деятельностью журналиста, а это общественная деятельность", – привел 20 февраля слова Никитинского "Черновик".

Его поддержал директор ООО "Свобода слова" Магди Камалов, предложив внести в число объектов преступления ст. 277 УК РФ категорию "представители средств массовой информации и/или коммуникаций" или прописать в УПК РФ процедуру признания пострадавшего государственным или общественным деятелем в судебном порядке.

Также на встрече было предложено прописать в УПК РФ процедуры, согласно которым расследование убийств и покушений на убийства журналистов, общественных и государственных деятелей в связи с осуществлением служебной деятельности, будут проводить межведомственные группы, состоящие из следователей СКР и ФСБ, а также оперативников ФСБ и МВД, уточнило издание.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Рамазана Абдулатипова.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.