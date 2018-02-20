Суд в Махачкале продлил арест Магомеду Омарову

20 февраля 2018, 17:50

Советский райсуд Махачкалы сегодня продлил на два месяца арест бывшему начальнику охраны прежнего главы Дагестана Магомеду Омарову, обвиняемому по делу о похищении министра строительства республики.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня было назначено объявление решения о продлении меры пресечения Магомеду Омарову и Яхъе Алискантову, обвиняемым по делу о похищении министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова. На суде 19 февраля следователь сообщил, что ходатайство защиты о допросе бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова отклонено.

Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля в Махачкале. 21 июля двое жителей Махачкалы были задержаны во время передачи им части выкупа за Казибекова, похищенный чиновник был освобожден. Подозреваемые, братья Залкип и Яхъя Алискантовы, были арестованы. 28 июля стало известно о задержании начальника центра охраны высших должностных лиц республики управления Федеральной службы войск Нацгвардии Магомеда Омарова, что подтвердила пресс-служба главы и правительства Дагестана, опровергнув предположение о родственных связях Омарова с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым.

Следователь обосновал ходатайство о продлении ареста Магомеду Омарову тем, что расследование еще не завершено, а Омаров на свободе может оказать давление на участников процесса либо скрыться от правосудия, сообщило издание "Кавказ.Реалии".

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Омарову, и оставил его под стражей. Информации о продлении меры пресечения Яхъе Алискантову пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что третий обвиняемый по делу о похищении министра, 39-летний житель Тляратинского района Залкип Алискантов, пошел на сделку со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство.