СКР: обвиняемый в похищении министра в Дагестане пошел на сделку со следствием

14 февраля 2018, 04:43

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Тляратинского района Залкипа Алискантова, который, по версии следствия, был одним из соучастников похищения министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагима Казибекова. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Залкип Алискантов сотрудничал со следствием и его дело было выделено в отдельное производство, сообщил представитель СКР.

Как сообщал "Кавказский узел", Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля 2017 года в Махачкале. 21 июля 2017 года силовики задержали братьев Залкипа и Яхъю Алискантовых во время передачи им части выкупа. Министр был освобожден и в тот же день, по данным Telegram-канала Mash, присутствовал на совещании в правительстве. По версии следствия, организовал похищение Магомед Омаров, занимавший в тот момент времени должность начальника центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц республики управления Федеральной службы войск Нацгвардии.

Подозреваемыми в похищении являются три человека, которые действовали по предварительному сговору. В феврале 2017 года обвиняемый, по предварительному сговору со своим братом и бывшим начальником центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц Республики Дагестан организовал похищение министра архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства правительства республики в целях получения выкупа в размере 100 миллионов рублей, говорится в сообщении, опубликованном 13 февраля на сайте Следственного управления СКР по республике.

При этом один из соучастников сговора сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, и дальнейшие события происходили под наблюдением сотрудников правоохранительных органов, говорится в релизе.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и передано в суд.

Залкип Алискантов сотрудничал со следствием и его дело было выделено в отдельное производство, подтвердил "Коммерсанту" старший помощник руководителя республиканского следственного управления СКР Расул Темирбеков.

Ему предъявлено обвинение предъявлено по пункту «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека организованной группой), пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой) УК РФ.

Отметим, что следствие по делу Магомеда Омарова ещё не завершено. "Кавказский узел" сообщал, что 31 января адвокаты Магомеда Омарова направили в Следственное управление СКР по Дагестану ходатайство о возобновлении предварительного следствия для проверки версии о фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, которые легли в основу возбуждения уголовного дела. Защита предположила, что похищение министра и вымогательство денег были инсценированы. Для расследования этой версии защита Омарова попросила допросить бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова и самого Ибрагима Казибекова.

К похищению Ибрагима Казибекова привел конфликт высокопоставленных чиновников, обострившийся на фоне сокращения доступа к освоению бюджетных средств, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты после поступивших сообщений об освобождении министра из рук похитителей.

Напомним также, что после арестов премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами на более чем 100 миллионов рублей МВД начало проверку в отношении Ибрагима Казибекова. По данным издания "Черновик", в рапорте МВД говорится, что в июле 2016 года при внесении изменений в постановление правительства Дагестана об утверждении адресной программы переселения из аварийного жилья чиновники могли завысить стоимость квадратного метра с 25 450 рублей до 34 850 рублей, допустив расход 386,2 миллиона рублей из бюджета республики.