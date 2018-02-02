02 февраля 2018, 21:32

Защита потребовала допросить Абдулатипова по делу о похищении министра

Похищение главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова могло быть инсценировано, заявили следствию адвокаты обвиняемого Магомеда Омарова. Для проверки этой версии они предложили допросить самого министра и бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля 2017 года в Махачкале. 21 июля 2017 года братья Залкип и Яхъя Алискантовы были задержаны, по версии следствия, во время передачи им части выкупа. Министр был освобожден и в тот же день, по данным Telegram-канала Mash, присутствовал на совещании в правительстве. Организовал похищение начальник управления охраны административного здания правительства Дагестана Магомед Омаров, считают следователи.

Дело расследуется по ст.126 (похищение человека организованной группой), ст.163 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) и ст. 222 (незаконное хранение, приобретение, использование оружия) УК РФ.

31 января адвокаты Магомеда Омарова направили в СУ СКР по Дагестану ходатайство о возобновлении предварительного следствия для проверки версии о фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, которые легли в основу возбуждения уголовного дела. Защита предположила, что похищение министра и вымогательство денег были инсценированы, пишет сегодня "Черновик".

Для расследования этой версии защита Омарова попросила допросить экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова и Ибрагима Казибекова.

Адвокаты предложили следствию выяснить у Рамазана Абдулатипова обстоятельства назначения Магомеда Омарова на должность начальника управления охраны и узнать, встречался ли Абдулатипов с Омаровым и Казибековым в связи с похищением, уточняет издание.

Защита Омарова попросила следователей выяснить у Ибрагима Казибекова, какие у него отношения с Магомедом Омаровым и не был ли министр вынужден участвовать в инсценировке похищения, сообщает сегодня "Новое дело".

Сам Магомед Омаров сегодня также заявил ходатайство о возобновлении предварительного следствия и потребовал повторно допросить его в качестве обвиняемого в присутствии адвокатов, тогда как ранее он отказывался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя), пишет издание.

Примечание:

"Арестован подозреваемый в похищении главы Минстроя Дагестана", "Нецензурное обращение к Абдулатипову заинтересовало следователей", "Дело Андрея Виноградова возвращено в прокуратуру".

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