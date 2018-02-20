Около пяти тысяч человек собрались на похороны жертв атаки в Кизляре

20 февраля 2018, 14:21

Проститься с погибшими в результате нападения на прихожан церкви в Кизляре собрались жители города и соседних регионов.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле храма в Кизляре. В результате погибли пять женщин, четыре человека остаются в больнице. Был убит и сам нападавший. Архиепископ распорядился похоронить погибших женщин у храма. 20 февраля было объявлено в Кизляре днем траура.

В результате нападения погибли Вера Моргунова, Людмила Щербакова (Леуткина), Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова, Вера Блинникова. Церемония прощания проходит у храма Георгия Победоносца, сообщается на сайте администрации Кизляра.

"Сотни кизлярцев с раннего утра пришли сюда и предлагают свою помощь. Люди еще не оправились от шока и с трудом находят слова, чтобы выразить свою скорбь, печаль. У нас рука не поднимается убрать со скамьи пакеты нашей прихожанки Ирины Мелькомовой, которой обязаны жизнью все, кто был в храме и на площадке перед ней. Она кинулась на вооруженного преступника и пакетами пыталась отбить у него ружье. За время пока она на себя отвлекла убийцу, прихожане успели укрыться в храме, закрыв все двери", - рассказал настоятель храма Георгия Победоносца иерей Павел Каликин.

По данным мэрии, на похороны к храму пришли порядка пяти тысяч человек. В похоронной процессии принимают участие родственники погибших, горожане и люди из соседних регионов, представители исполнительной власти Дагестана, военные, казаки Ставрополья. "Около пяти тысяч человек пришли на панихиду, чтобы проститься с жертвами трагедии", - цитирует представителя администрации Кизляра РИА "Новости".

Расстрел в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Нападавший был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, убеждены опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Уголовное дело после инцидента в Кизляре было возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие признало теракт одной из версий атаки в Кизляре.