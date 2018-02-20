Магомед Омаров согласился дать показания по делу о похищении министра

20 февраля 2018, 04:32

Магомед Омаров, обвиняемый в организации похищения министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова, подал ходатайство о допросе. Ходатайство было удовлетворено, в связи с чем продлены сроки предварительного следствия.

Как писал "Кавказский узел", на судебном заседании вечером 19 февраля по делу начальника центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц республики управления Федеральной службы войск Нацгвардии Магомеда Омарова, обвиняемого в организации похищения министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова, следователь сообщил об отклонении ходатайства защиты о допросе бывшего руководителя Дагестана Рамазана Абдулатипова. По мнению защиты, Казибеков мог быть вынужден участвовать в инсценировке похищения.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля в Махачкале. 21 июля двое жителей Махачкалы были задержаны во время передачи им части выкупа за Казибекова в размере 30 миллионов рублей, похищенный чиновник был освобожден. 25 июля подозреваемые, братья Залкип и Яхъя Алискантовы, были арестованы. 28 июля стало известно о задержании Магомеда Омарова, что подтвердила пресс-служба главы и правительства Дагестана,опровергнув предположение о родственных связях Омарова с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. К похищению привел конфликт высокопоставленных чиновников, обострившийся на фоне сокращения доступа к освоению бюджетных средств, считают журналисты Милрад Фатуллаев и Магомед Магомедов.

Следователь Салман Салмандибиров заявил в суде 19 февраля, что от обвиняемого Магомеда Омарова получено ходатайство о его допросе. Поддержать Омарова пришли его родственники, зал был заполнен, некоторым не хватило места, и они остались на улице, передает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на заседании суда.

Отметим, что ранее Омаров отказывался давать какие-либо показания.

"Ходатайство Омарова было удовлетворено, и в связи с этим следствие пришлось возобновить. Сроки предварительного следствия продлены до 21 апреля 2108 года", - заявил следователь.

Он попросил суд до завершения следствия оставить Омарова под стражей, мотивировав просьбу тем, что Омаров, по его мнению, может скрыться от следствия или же оказать давление на других его участников.

Защита Омарова интересовалась у следователя, есть ли в материалах дела факты, подтверждающие, что Омаров может скрыться от следствия или оказать давление на других участников дела.

Следователь заявил, что есть только предположения на этот счет.

Доводы следствия о том, что его подзащитный может скрыться от следствия или же оказать давление на других участников дела, являются необоснованными, заявил адвокат Константин Мудунов.

Адвокат также попросил отказать в ходатайстве следователя о продлении ареста Омарова.

"Согласно статье 97 УПК, мера пресечения избирается при наличии таких оснований: если есть данные о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от следствия; если есть данные, что он может продолжать преступную деятельность, или же если подозреваемый или обвиняемый может воздействовать на участников судопроизводства, оказывать на них давление. Ни одного этого основания у следствия нет, и доказательством этому служит ответ следователя о том, что все эти обстоятельства у них носят предположительный характер, а должно быть хотя бы одно реальное обстоятельство", - заявил в суде адвокат Мудунов.

Адвокат также заявил, что дело Омарова носит политический характер. Сам Магомед Омаров свою вину не признает.

Напомним, что третий обвиняемый по данному делу, 39-летний житель Тляратинского района Залкип Алискантов пошел на сделку со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство.

В рамках этого же судебного заседания рассматривался и вопрос о продлении срока содержания под стражей другому обвиняемому в похищении министра Казибекова Яхье Алискантову.

Следователь заявил в суде, что Алискантов может скрыться от следствия, может угрожать другим участникам дела с целью изменить их показания и просил продлить арест в отношении него.

Адвокат Алискантова Ханмагомед Муртазалиев просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать в отношении его подзащитного более мягкую меру пресечения. Он заверил суд, что его подзащитный не собирается скрывать от следствия или же оказывать давление на участников уголовного дела. Также он просил учесть, что у Алискантова есть семья, малолетний ребенок и постоянное место жительство.

Судья Камильпаша Абдулгапуров удалился в совещательную комнату до 10.00 мск 20 февраля, когда он объявит свое решение о продлении меры пресечения Омарову и Алискантову.