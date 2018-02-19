Активистки "Абрикосовой страны" пожаловались на дискриминацию и домогательства

19 февраля 2018, 18:21

Полиция начала расследование инцидента с участием представительниц "Абрикосовой страны" на заседании Совета старейшин Еревана 13 февраля. Лидеры партии заявили о притеснении их фракции в горсовете, указав, что их машину перестали пускать на служебную стоянку.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля представители "Абрикосовой страны" Марине Хачатрян и Сона Агекян принесли на заседание Совета старейшин Еревана банки с канализационными водами и хотели поставить их на стол мэра Еревана, пытаясь привлечь его внимание к проблеме неисправной канализации Нубарашенской тюрьмы. Представители правящей Республиканской партии помешали им, а затем силой вывели их из зала. По словам Хачатрян, ее несколько раз ударили по голове.

После инцидента у здания мэрии Еревана прошла акция против насилия в отношении женщин. Лидер "Абрикосовой страны" Заруи Постанджян обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении на членов партии, а правозащитники резко осудили власти из-за произошедшего.

Правоохранительные органы возбудили по факту инцидента на заседании Совета старейшин Еревана уголовное дело по двум статьям - о хулиганстве (часть 1 статьи 218 УК Армении) и побоях (часть 1 статьи 118 УК Армении), сообщил представитель полиции Ашот Агаронян корреспонденту "Кавказского узла".

После инцидента в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело обратились как члены "Абрикосовой страны", так и сотрудники мэрии Еревана. По словам Ашота Агароняна, уголовное дело передано в Следственный комитет Армении. Другие детали расследования в полиции не разглашают, официально потерпевшими по делу пока никто не признан.

Представительница фракции "Абрикосовой страны" в Совете старейшин Еревана Марине Хачатрян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что представители Республиканской партии Армении не только применили к ней физическое насилие, но и допустили "посягательства сексуального характера". По словам Хачатрян, она нанесла пощечину одному из членов Совета старейшин от РПА, который "стал ощупывать ее в момент, когда его однопартийцы выталкивали ее из зала заседаний".

Лидер "Абрикосовой страны" Заруи Постанджян в свою очередь заявила о притеснении членов фракции в Совете старейшин. Она указала, что полицейские, охраняющие территорию мэрии Еревана, перестали пускать служебную машину партии на стоянку для сотрудников муниципалитета и членов Совета старейшин.

По словам Постанджян, в течение шести месяцев проблем с пропуском машины партии на стоянку не возникало, но 14 февраля им перекрыли дорогу и сказали, что "Абрикосовую страну" сняли из списка, поэтому они больше не могут парковать свой автомобиль на служебной стоянке мэрии. Машина осталась у ворот стоянки мэрии, а вызванный наряд дорожной полиции увез ее на штрафстоянку, добавила политик.

"Это дискриминация в отношении нас и продолжение насилия, имевшего место в ходе заседания Совета старейшин. Это настоящее политическое преследование. Мы в мэрии не случайные люди, мы представляем партию, у которой есть конкретные цели. Мы их реализуем, но сталкиваемся с препятствиями, которые создают нам уже посредством полиции", - заявила Постанджян корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем члены "Абрикосовой страны" заметили, что их биографии удалены с сайта мэрии Еревана. На официальном сайте мэрии рядом с фотографиями всех членов Совета старейшин опубликованы их биографические данные, но у трех представителей фракции "Абрикосовой страны" - Заруи Постанджян, Марине Хачатрян и Соны Агекян - биографии отсутствуют.

Представители мэрии Еревана заявили корреспонденту "Кавказского узла", что биографии членов "Абрикосовой страны" не удаляли с сайта. По словам сотрудника пресс-службы мэрии, "их биографии и не были размещены на сайте никогда, поскольку они не предоставили их".

Сона Агекян опровергла эти сведения, указав, что биографии всех членов фракции были предоставлены. "Абрикосовая страна" предоставляла биографии трех нынешних членов партии вместе с биографиями Айка Петросяна и Мнацакана Паракшиева, которые впоследствии покинули партию, сказала Агекян корреспонденту "Кавказского узла".

Биографии Айка Петросяна и Мнацакана Паракшиева вместе с их фотографиями присутствуют на официальном сайте мэрии Еревана.

Член Совета старейшин от фракции "Елк" Ален Симонян считает, что "подобная дискриминация, в отношении кого бы то ни было, недопустима". "Мэрия – это исполнительный орган Еревана, а машина, которую не впускают – это служебная машина руководителя фракции "Абрикосовой страны". Кто вправе преградить ей дорогу? Что означает "снимаем номер из списка"? Это служебные номера, а не личные. Это дискриминация. Это означает, что, если я сегодня вступаюсь за них, завтра и ко мне проявят такое отношение", - сказал Симонян корреспонденту "Кавказского узла".

Ален Симонян считает, что участников инцидента, произошедшего 13 февраля в ходе заседания Совета старейшин Еревана, некорректно называть "двумя сторонами", поскольку силы были неравны - более десятка мужчин против трех женщин. Он считает, что инцидент наложил тень на институт Совета старейшин, а поведение представителей РПА, применивших силу к представительницам "Абрикосовой страны", было проявлением неуважения ко всему Совету.

"Возможно, "Абрикосовой стране" следовало изначально предупредить о своих действиях и содержании баночек, чтобы никто не подумал, что происходит какая-то агрессия, но акция однозначно могла иметь место, это политическая акция. К членам "Абрикосовой страны" было применено насилие, когда уже все выяснилось, а мэр был успешно изолирован", - отметил Симонян.