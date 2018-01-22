Заруи Постанджян. Фото: Asatur Yesayants, armeniasputnik.am.

22 января 2018, 01:56

Лидеру "Абрикосовой страны" запрещен въезд в Грузию

Грузинские пограничники запретили въезд в страну руководителю армянской оппозиционной партии "Абрикосовая страна" Заруи Постанджян. По мнению политика, к запрету причастны армянские власти.

Грузинские пограничники не разрешили 21 января лидеру партии "Абрикосовая страна" Заруи Постанджян въезд в страну. Постанджян пересекла границу с армянской стороны через таможенный пункт «Бавра», но на грузинском контрольно-пропускном пункте «Ниноцминда» заявили, что въезд в Грузию ей запрещен.

Постанджян опубликовала на своей странице в Facebook видео, где рассказала, как ей выдали «некий документ на грузинском и английском языках, в котором отмечается, что въезд в Грузию ей запрещен «в предусмотренных законом иных случаях».

«Я их спросила, на каком основании так поступают. Быть может, меня подозревают в каком-то преступлении. Может, я нарушила какой-то закон, или, быть может, я заражена неким вирусом..., но пограничники не обосновали запрет на мой въезд в Грузию. Также нет никаких объяснений в документе, переданном мне», - рассказала в опубликованном видео Постанджян.

Члены "Абрикосовой страны" ехали в Ахалкалаки для проведения мероприятия в рамках агитации «Всеармянского дня неповиновения», рассказала Заруи Постанджян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, никаких претензий к ее однопартийцам на контрольно-пропускном пункте не было.

Заруи Постанджян рассказала, что не в первый раз проводит подобное мероприятие. В последний раз она организовала агитацию два месяца назад, и никаких инцидентов не было.

По мнению политика, въезд в Грузию ей запрещен не без участия армянских властей.

Поскольку поездка в Ахалкалаки не удалась, оппозиционеры 21 января провели агитацию по поводу "Всеармянского дня неповиновения" в Гюмри.

Постанджян рассказала, что жители Гюмри выдвинули претензим по поводу того, что оппозиция в Армении не едина. Кроме того, гюмринцы хотели услышать имя лидера, за которым народ бы пошел.

«Но вся проблема не в лидере, а в неумении самоорганизоваться», - заявила Постанджян.

Лидер партии намерена подать жалобу на грузинских пограничников из-за запрета на въезд в Грузию.

«Жалобу подам во все инстанции, в том числе в армянский МИД. Потребую восстановления моих попранных прав и возмещения ущерба. Я ехала в Джавахк с определенной целью, а они воспрепятствовали моим намерениям», - отметила Заруи Постанджян.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что регулярно проводит акции протеста21 мая 2017 года ЦИК отклонил требование "Абрикосовой страны" отменить итоги выборов в Совет старейшин Еревана и окончательно утвердил результаты голосования, согласно которым РПА получила 46 мандатов, блок "Елк" – 14, а "Абрикосовая страна" - пять. В сентябре 2017 года партия начала кампанию по мобилизации граждан для проведения "Всеармянского дня неповиновения".

Примечание:

"Оппозиция предложила избавить Ереван от названий улиц советского периода", "Двое членов "Абрикосовой страны" заявили о выходе из фракции", ""Абрикосовая страна" бойкотировала первое заседание Совета старейшин Еревана".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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