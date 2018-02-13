Акция "Абрикосовой страны" привела к драке в Совете старейшин Еревана

13 февраля 2018, 18:45

Попытка представителей "Абрикосовой страны" вручить мэру Еревана банки с канализационной водой на заседании Совета старейшин привела к потасовке между членами двух фракций. Представитель РПА Мартин Вардазарян после потасовки был госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля жители Еревана заблокировали дорогу, ведущую в Нубарашенскую тюрьму, и потребовали отремонтировать тюремную канализацию, жалуясь на невыносимое зловоние и антисанитарию. После встречи с начальником коммунального отдела администрации ереванского района Эребуни Арменом Мамуляном протестующие согласились прекратить акцию и дать властям время на решение проблемы.

На сегодняшнее заседание Совета старейшин Еревана представители "Абрикосовой страны" принесли банки с образцами канализационной воды, собранными на открытой территории близ Нубарашенской тюрьмы. Члены Совета старейшин от «Абрикосовой страны» Марине Хачатрян и Сона Агекян вышли с банками в руках вперед, чтобы поставить их на стол мэра Еревана Тарона Маргаряна, но представители правящей Республиканской партии Армении преградили им дорогу, а затем силой вывели их из зала, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Во время потасовки содержимое банок с канализационными стоками вылилось на пол прямо перед столом мэра, заседание Совета старейшин было прервано. В мэрию Еревана прибыли вызванные членами РПА врачи из психиатрической клиники и полицейские, которые попытались установить порядок.

Члены Совета старейшин поспорили о применении силы

«Абрикосовая страна» заявила, что члены партии в Совете старейшин подверглись физическому насилию и намерены обратиться в правоохранительные органы в правоохранительные органы. По словам главы фракции «Абрикосовой страны» в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян, к врачам-психиатрам, которых вызвали представители РПА, никто не обратился. «Они лишь заявили, что они из психиатрической больницы, поговорили с представителями РПА и ушли», - рассказала Заруи Постанджян корреспонденту "Кавказского узла".

Постанджян отметила, что «они всего лишь хотели показать мэру Тарону Маргаряну, в каких условиях люди живут близ Нубарашенской тюрьмы, и какое зловоние там стоит».

Член «Абрикосовой страны» Марине Хачатрян сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что несколько членов Совета старейшин от РПА набросились на нее в тот момент, когда она хотела преподнести банки с образцами канализационной воды из Нубарашена Тарону Маргаряну. По словам Хачатрян, ей нанесли несколько ударов по голове. Она отметила, что в потасовке активно принимал участие советник мэра, президент Армянской федерации «Фул Контакт Каратэ», актер Гор Варданян, который силой вывел ее из зала заседаний.

Гор Варданян, в свою очередь, заявил, что не применял к Хачатрян силу, а остальные свои действия считает оправданными. По его мнению, «члены «Абрикосовой страны» повели себя неверно» - содержимого их банок «очень плохо пахло, у многих присутствующих в зале заседаний, началась тошнота», подчеркнул он. «Я не применял силу, только помог, чтобы они вышли из зала», - заявил Варданян корреспонденту «Кавказского узла».

Фрагмент прямой трансляции Factor tv с заседания Совета старейшин Еревана опубликован на YouTube. На видеозаписи продолжительностью полторы минуты видно, как члены Совета старейшин преграждают путь Марине Хачатрян, а затем принуждают ее покинуть зал. Момента нанесения ударов в кадре не видно, но слышен звук разбивающейся банки и громкий женский крик.

Член Совета старейшин Еревана от фракции РПА Наира Наапетян расценила инцидент в ходе заседания, как «нападение на мэра Тарона Маргаряна». По ее мнению, члены «Абрикосовой страны» хотели вылить на Маргаряна содержимое банок, но «у них не получилось». «Несколько неадекватных людей пришли в зал заседаний и помешали работе», - заявила Наира Наапетян корреспонденту «Кавказского узла».

Член Совета старейшин от блока «Елк» Анаит Бахшиян считает, что «Абрикосовая страна» «могла бы несколько иначе поднять тему нубарашенской канализации». Бахшиян отметила, что ей понятна «оборонительная реакция представителей РПА».

«Я никоим образом не поддерживаю представителей РПА, но и агрессивное поведение «Абрикосовой страны» с их баночками я не понимаю. Нужно было найти другой способ для решения проблемы в Нубарашене. РПА и «Абрикосовая страна» друг друга стоили», - заявила Анаит Бахшиян корреспонденту «Кавказского узла».

Она добавила, что блок «Елк» не воспринимает «агрессивные методы борьбы «Абрикосовой страны», и именно поэтому две оппозиционные силы в Совете старейшин не в состоянии сплотиться и сотрудничать.

Руководитель парламентской фракции блока «Елк» Никол Пашинян также прокомментировал инцидент в Совете старейшин Еревана. «Еще одно веское доказательство того, что с РПА нужно говорить лишь силой», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Член РПА попал в больницу после инцидента на заседании

Представитель фракции РПА в Совете старейшин Еревана, композитор Мартин Вардазарян после инцидента на заседании почувствовал себя плохо и был госпитализирован. По информации советника мэра Еревана Марии Барагамян, его доставили в медицинский центр "Норк Мараш".

В приемной медицинского центра подтвердили, что Вардазарян госпитализирован, но не уточнили, каково его состояние, сообщило ИА "Новости-Армения".