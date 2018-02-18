Продлен прогноз о лавиноопасности в Северной Осетии

18 февраля 2018, 10:03

Опасность схода лавин в горах Северной Осетии сохранится до вечера 19 февраля, сообщили спасатели.

Ранее "Кавказский узел" писал, что спасатели объявили до вечера 17 февраля предупреждение о лавиноопасности в горах Северной Осетии.

Согласно прогнозу Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18:00 18 февраля до 18:00 19 февраля в горных районах Республики Северная Осетия-Алания выше 1000 метров лавиноопасно. В республике объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности, сообщается на сайте МЧС по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Алагире без осадков, температура воздуха +4 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. 19 февраля осадков также не ожидается, температура поднимется до +9, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные с целью получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.