05 января 2018, 01:28

Опасность схода лавин осложнила поиски пропавших в горах Азербайджана

Группы спасателей и добровольцев с собаками продолжили поиски пропавших альпинистов в высокогорье Азербайджана без тяжелой техники, сообщило 4 января МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря авиаотряд МЧС Азербайджана начал поиски трех альпинистов, которые отправились 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в сторону горнолыжного курорта Туфандаг и не вернулись.

Несколько групп ведут непрерывные поиски альпинистов, которых, согласно одной из версий, могло накрыть лавиной. Пропавшие имели необходимое для похода разрешение, подчеркнул глава Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Зия Гасымов.

К поискам пропавших в Губинском районе альпинистов 4 января были привлечены служебные собаки, но использование тяжелой техники в зоне поисковой операции исключено из-за погодных условий, сообщило МЧС Азербайджана.

По информации ведомства, операция осложнилась из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин. "Высота снежного покрова составляет 1-1,5 метра, в местах схода лавин – 8-12 метров. Привлечение тяжелой техники в зону поиска может еще больше усугубить обстановку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского МЧС.

Точное число участников поисковой операции не называется.

Пропавшие альпинисты - два молодых человека и девушка - перед исчезновением передали по рации, что укрылись в палатке из-за плохой погоды, рассказал блогер "Кавказского узла" Кямал Али.

"Шансов на обнаружение трех молодых альпинистов более нет. Попав в снежную лавину, человек столько дней в снегу не выживет, хотя "чудеса бывают" [...] Ни одно государство, организация или клуб не может заботиться о человеке более, чем сам человек [...] Не сомневаюсь, что были нарушены основные правила безопасности", - написал он 4 января в своем блоге "Ветер с Апшерона".