05 января 2018, 01:28

Опасность схода лавин осложнила поиски пропавших в горах Азербайджана

Группы спасателей и добровольцев с собаками продолжили поиски пропавших альпинистов в высокогорье Азербайджана без тяжелой техники, сообщило 4 января МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря авиаотряд МЧС Азербайджана начал поиски трех альпинистов, которые отправились 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в сторону горнолыжного курорта Туфандаг и не вернулись.

Несколько групп ведут непрерывные поиски альпинистов, которых, согласно одной из версий, могло накрыть лавиной. Пропавшие имели необходимое для похода разрешение, подчеркнул глава Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Зия Гасымов.

К поискам пропавших в Губинском районе альпинистов 4 января были привлечены служебные собаки, но использование тяжелой техники в зоне поисковой операции исключено из-за погодных условий, сообщило МЧС Азербайджана.

По информации ведомства, операция осложнилась из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин. "Высота снежного покрова составляет 1-1,5 метра, в местах схода лавин – 8-12 метров. Привлечение тяжелой техники в зону поиска может еще больше усугубить обстановку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского МЧС.

Точное число участников поисковой операции не называется.

Пропавшие альпинисты - два молодых человека и девушка - перед исчезновением передали по рации, что укрылись в палатке из-за плохой погоды, рассказал блогер "Кавказского узла" Кямал Али.

"Шансов на обнаружение трех молодых альпинистов более нет. Попав в снежную лавину, человек столько дней в снегу не выживет, хотя "чудеса бывают" [...] Ни одно государство, организация или клуб не может заботиться о человеке более, чем сам человек [...] Не сомневаюсь, что были нарушены основные правила безопасности", - написал он 4 января в своем блоге "Ветер с Апшерона".

Примечание:

"Поиски американского альпиниста возобновлены на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса", "Альпинистка из Кирова спасена в горах Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 января 2018, 08:50

05 января 2018, 07:37

05 января 2018, 06:23

05 января 2018, 05:24

05 января 2018, 04:25

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты