27 декабря 2017, 09:46
Три альпиниста пропали в Азербайджане
Спасатели начали поиски группы альпинистов, которые 23 декабря ушли в поход и не вернулись, сообщило сегодня МЧС Азербайджана.
Информация о том, что три альпиниста из клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении горнолыжного курорта Туфандаг и не вернулись, поступила вечером 26 декабря, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Азербайджана.
Связь с ними прервана, к поискам пропавших привлечен авиаотряд МЧС, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
"Кавказский узел" писал также, что 1 декабря в горах Кабардино-Балкарии пропал парапланерист из Московской области. На следующий день он был найден мертвым.
"Спасатели спустили с Эльбруса заболевшего туриста", "Альпинистка из Кирова спасена в горах Карачаево-Черкесии", "Турист найден в горах Карачаево-Черкесии после двух дней поисков".
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