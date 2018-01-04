04 января 2018, 14:07

МЧС Азербайджана рапортовало о непрерывном поиске пропавших альпинистов

Поиски пропавших в горах альпинистов ведутся без перерывов, сообщил глава клуба "Гилавар". Спасательные работы ведутся вопреки плохой погоде, отметило МЧС Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно о том, что три альпиниста 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в сторону горнолыжного курорта Туфандаг и не вернулись. В поисках альпинистов задействован авиаотряд МЧС.

Гасымов: поиски ведутся в нескольких направлениях

Поиски трех пропавших азербайджанских альпинистов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" продолжаются, заявил глава клуба Зия Гасымов.



По его словам, поиски ведутся беспрерывно. "Они продолжаются в нескольких направлениях. В данный момент наша поисковая группа ищет ребят на территории Габалинского района. Поиски ведутся несколькими группами. Мы верим, что найдем наших альпинистов. Несколько дней назад мы обнаружили некоторые следы, но пока невозможно точно сказать, принадлежат ли они нашим альпинистам", - цитирует Гасымова 3 января Trend.



Руководитель клуба также опроверг информацию о том, что пропавшие альпинисты ушли в горы без разрешения. "Если бы альпинисты ушли в горы без разрешения, то не смогли бы пересечь пост погранвойск в селении Хыналыг. Естественно, у них было соответствующее разрешение, раз они смогли пересечь погранпост", - сказал Гасымов.

МЧС: поиск не прерывается, несмотря на плохие погодные условия

В Шахдаге пошел снегопад, и толщина снежного покрова местами достигла шести-семи метров. Есть опасения, что трех альпинистов, пропавших в горах, накрыло лавиной, со ссылкой на представителя пограничной заставы Хыналыг Губинского района сообщает сегодня "Sputnik-Азербайджан".

При этом, по данным издания, спасательные группы продолжают поиск.

Поискам альпинистов было посвящено и совещание, состоявшееся 3 января в МЧС под руководством замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибара Мирзоева.

На совещании было отмечено, что в последние дни поисково-спасательные работы ведутся с ограничениями ввиду сложных метеорологических условий (снегопад и плохая видимость), но не прерываются, со ссылкой на МЧС Азербайджана сообщает "АПА".

По данным представителя МЧС, на совещании также было с сожалением констатировано, что несмотря на сложность оперативных условий, некоторые сайты распространяют дезинформацию о деятельности госструктур, участвующих в поисково-спасательных работах.

МЧС призвало СМИ, представителей общественности и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную и непроверенную информацию, а руководствоваться официальными сообщениями министерства, передает издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Губинского района городе Куба (Губа), расположенном на северо-восточных склонах горы Шахдаг, переменная облачность, температура воздуха +5 градусов, скорость ветра два метра в секунду. В ночь на 5 января также ожидается погода без осадков, температура воздуха +3 градуса, ветер - 1 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Нести ответственность за свои решения призвал сегодня альпинистов блогер "Кавказского узла" Кямал Али.

"В обществе, конечно, ругают МЧС, Министерство экологии, спортивный клуб "Гилавар" членами которого эти трое были. Особенно достается государственным ведомствам, как будто государство направило их на задание в снежную пургу. Позвольте сказать непопулярное, напомнить об ответственности взрослых людей, отправившихся в альпинистское путешествие. Ни одно государство, организация или клуб не может заботиться о человеке более, чем сам человек (...) А может правильно штрафовать за восхождения без сдачи экзаменов на альпинисткие знания, без наличия профессионального оборудования и государственного разрешения?" - написал он в сегодняшнем сообщении в своем блоге "Ветер с Апшерона".