Снежный склон. Фото traveltale https://ru.sputnik.az/incidents/20150804/401404630.html

05 января 2018, 09:56

МЧС предупредило о лавиноопасности в Чечне

Высокий риск схода лавин в горных районах Чечни сохранится до вечера 5 января, сообщило МЧС.

По данным ведомства, в Чечне лавиноопасно на высотах от 1500 метров.

"До 18 часов вечера текущего дня высока вероятность схода лавин. Населению следует соблюдать меры безопасности при передвижении по горным трассам и воздержаться от выездов или выходов в горы. В случае возникновения каких-либо ЧС следует немедленно уведомлять об этом экстренные службы", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ГУ МЧС России по Чечне.

По его словам, на наиболее опасных участках в горной части Чечни дежурят наряды спасателей, что позволит оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Итум-Кале - райцентре горного Итум-Калинского района - облачно, температура воздуха +3 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем 6 января похолодает до 0, ветер усилится до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о лавиноопасности на Кубани и в Адыгее", "Продлен прогноз лавиноопасности в горах Северного Кавказа", "Высокий уровень лавиноопасности объявлен на юге Чечни".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 января 2018, 21:17

05 января 2018, 20:32

05 января 2018, 19:49

05 января 2018, 18:35

  • Азербайджанский активист Казымов арестован на 30 суток

    Суд постановил поместить под административный арест члена партии Народного фронта Азербайджана Натига Казымова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Активиста преследуют за гражданскую позицию, предполагают оппозиционеры.

05 января 2018, 17:49

  • Немецкие врачи отказались лечить Мачаликашвили

    После отказа руководства немецкой клиники принять Темирлана Мачаликашвили, раненного при спецоперации в Панкиси, грузинские врачи сегодня продолжили переговоры о его лечении в одной из зарубежных больниц.

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты