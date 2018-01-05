05 января 2018, 09:56

МЧС предупредило о лавиноопасности в Чечне

Высокий риск схода лавин в горных районах Чечни сохранится до вечера 5 января, сообщило МЧС.



По данным ведомства, в Чечне лавиноопасно на высотах от 1500 метров.



"До 18 часов вечера текущего дня высока вероятность схода лавин. Населению следует соблюдать меры безопасности при передвижении по горным трассам и воздержаться от выездов или выходов в горы. В случае возникновения каких-либо ЧС следует немедленно уведомлять об этом экстренные службы", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ГУ МЧС России по Чечне.



По его словам, на наиболее опасных участках в горной части Чечни дежурят наряды спасателей, что позволит оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в +3 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем 6 января похолодает до 0, ветер усилится до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.