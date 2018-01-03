03 января 2018, 23:28

Спасатели предупредили о лавиноопасности на Кубани и в Адыгее

Опасность схода лавин сохранится в горах Сочи до 6 января и до вечера 4 января в Адыгее, сообщило МЧС.

По данным Ростовского гидрометеоцентра, в окрестностях Сочи лавиноопасно на высотах от 1000 метров.

Предупреждение в Сочи объявлено на трое суток, до 18:00 мск 6 января, говорится в экстренном предупреждении на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Лавиноопасно в горах выше 1000 метров и на территории Адыгеи, предупреждение действует до 18:00 мск 4 января, сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Мостовский на Кубани +1, скорость ветра 3 метра в секунду. Днем 4 января потеплеет до +7, ветер усилится до 4 м/с. В адыгейском поселке Никель ночью +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. Днем температура достигнет +8 градусов, скорость ветра - 5 метров в секунду. Осадки не прогнозируются.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.