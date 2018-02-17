МЧС сообщило о лавиноопасности в горах Северного Кавказа

17 февраля 2018, 14:33

Спасатели предупредили о сходе лавин, возможном сегодня в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана. На Кубани, в Адыгее, Ингушетии и Чечне предупреждение действует до вечера 20 февраля.

По информации МЧС, в Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии лавиноопасно на высотах выше тысячи метров над уровнем моря.

В Ингушетии и Чечне лавины могут сойти на высотах от полутора тысяч метров, в Дагестане - от двух тысяч, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Карачаевске +9, ветер 4 метра в секунду. В поселке Терскол в Кабардино-Балкарии +1, ветер дует со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха в североосетинском городе Алагир +5 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В райцентре Цунтинского района Дагестана, селе Кидеро, ноль градусов, скорость ветра 6 метров в секунду.

В чеченском селе Итум-Кале как днем, так и в ночь на 18 февраля температура воздуха +5, ветер 4 метра в секунду. Днем 18 февраля потеплеет до ноля, скорость ветра составит 3 метра в секунду, ожидаются умеренные осадки. В кубанском поселке Мостовской днем и ночью +7, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Днем 18 февраля похолодает до +2, ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Осадки не прогнозируются. В адыгейском поселке Никель сегодня днем и в ночь на 18 февраля +8, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Днем 18 февраля +1, ветер 2 метра в секунду. В селе Джейрах в Ингушетии сегодня +6, скорость ветра 5 метров в секунду. Ночью +1, ветер 8 метров в секунду. Днем 18 февраля тоже +1, ветер ослабнет до 4 метров в секунду, ожидается умеренный дождь.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.