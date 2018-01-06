06 января 2018, 16:47

Экстренное предупреждение объявлено на Кубани

В горах Краснодарского края до вечера 9 января сохранится опасность схода лавин, проинформировали в МЧС.

Экстренное предупреждение будет действовать в горах выше 1000 метров до 18.00 мск 9 января, уточнили сегодня в ведомстве.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Краснодарского края не выходить в горы в данный период. Находясь в горах, необходимо следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин. "Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в районе Красной Поляны сегодня ночью ожидается дождь при температуре воздуха +5, ветер скоростью 3 метра в секунду. 7 и 8 января осадков не ожидается, температура +6 градусов, ветер скоростью 4 метра в секунду и 5 метров в секунду. 9 января вновь ожидается дождь, температура +5, скорость ветра - 9 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.