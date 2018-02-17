"Победа" анонсировала рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси

17 февраля 2018, 20:16

Российский лоукостер "Победа" сообщил о начале перелетов из Санкт-Петербурга в Тбилиси с 28 марта 2018 года.

По данным компании, перелеты будут осуществляться два раза в неделю.

Система поиска и бронирования билетов на сайте "Победы" на сегодняшний день показывает ближайшую возможность покупки билета из Санкт-Петербурга в Тбилиси на 31 марта. Минимальная цена билета на эту дату составляет 4 647 рублей - это стоимость по стандартному тарифу. Цена за "Пакет плюс" составляет 6 246 рублей, а за "Пакет премиум" - 9 647 рублей, следует из информации, размещенной на сайте авиакомпании.

В Агентстве гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии при этом заявили, что авиакомпания "Победа" пока не обращалась к грузинской стороне за разрешением на полеты.

"На данном этапе в Агентство гражданской авиации не поступало заявок от авиакомпании "Победа" для осуществления рейсов в этом направление", - цитирует 16 февраля представителя Агентства "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что входящий в группу компаний "Аэрофлот" лоукостер "Победа" в июне 2016 года был допущен к рейсам между Ростовом-на-Дону и городами Южного Кавказа. Компания осуществляла полеты в Ереван, Баку и Тбилиси, но в ноябре 2016 года от полетов в столицу Армении отказалась из-за высокой стоимости перевозок.

В 2015 году рейс в Тбилиси из Санкт-Петербурга открыли "Уральские авиалинии". "Нордавиа" летом 2017 года анонсировала рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми. В этом направлении перелеты осуществляет также авиакомпания Georgian Airways.