16 февраля 2018, 23:07

Прокуратура Прохладного потребовала блокировать сайты о Свидетелях Иеговы*

Сотрудники прокуратуры в Кабардино-Балкарии направили в суд четыре иска о запрете доступа к сайтам российских Свидетелей Иеговы, организации которых запрещены в России по решению суда.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года апреля Верховный суд России по требованию Минюста одобрил ликвидацию всех российских организаций Свидетелей Иеговы*, а в августе Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 входящих в его структуру местных филиалов были внесены в перечень запрещенных организаций.

Бывший глава Прохладненской местной организации Свидетелей Иеговы* Аркадий Акопян был обвинен в экстремизме, суд начал рассматривать его дело в мае 2017 года. По версии обвинения, Акопян в своей речи унизил достоинство представителей других религий и распространял среди единоверцев запрещенную литературу. Сам Акопян настаивает на своей невиновности.

Обнаружив четыре ресурса с публикациями, журналами, книгами, видео и новостями о религиозной организации Свидетели Иеговы* в России, прокуратура направила в суд заявления с требованием ограничить доступ к этим сайтам, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Сообщение надзорного ведомства прокомментировал информационно-аналитический центр "Сова", отслеживающий случаи преследования организаций, СМИ и частных лиц по статье об экстремизме.

"Мы считаем неправомерными как ликвидацию организаций Свидетелей Иеговы* за осуществление экстремистской деятельности, так и запрет отдельных материалов Свидетелей Иеговы*", - говорится в публикации центра.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании Свидетелей Иеговы* на тематической странице на странице "Минюст против свидетелей Иеговы*". После запрета организации против верующих могут возбуждаться уголовные дела за нарушения антиэкстремистского законодательства, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?".

"Кавказский узел" также сообщал, что в августе 2017 года в экстремизме был заподозрен еще один верующий из Кабардино-Балкарии - председатель религиозной организации Свидетелей Иеговы* в Майском.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Верховный суд России отклонил все ходатайства защиты Свидетелей Иеговы", "Свидетели Иеговы: давление на членов общин на юге России резко усилилось", "Суд Южной Осетии запретил Свидетелей Иеговы*".

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