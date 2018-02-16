Адвокаты Саакашвили обжаловали в ЕСПЧ его депортацию

16 февраля 2018, 14:41

Власти Украины выслали из страны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не дождавшись завершения процедурных вопросов о предоставлении убежища, заявил сегодня адвокат Руслан Чернолуцкий.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля Саакашвили сообщил, что миграционная служба Украины подписала пакет документов о его депортации в Польшу. 12 февраля Госпогранслужба Украины подтвердила, что Саакашвили отправлен в Польшу. В тот же день польская пограничная служба сообщила, что Саакашвили принят в Польше в порядке реадмиссии, поскольку его супруга имеет гражданство одной из стран ЕС.

Главная прокуратура Грузии добивается экстрадиции Саакашвили, обвиненного на родине в ряде преступлений. Политологи, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что экстрадиция Саакашвили и суд над ним в Грузии вызовут массовые протесты и нежелательный для грузинских властей международный резонанс. О том, что может угрожать бывшему президенту Грузии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

"Власть не дала Саакашвили возможности защитить свои права на возобновление гражданства и на получение дополнительной защиты", - заявил сегодня адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

По его словам, решение властей Украины адвокаты бывшего президента Грузии обжалуют в судах. "Заявлен ряд жалоб также в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), уже направлены документы", - цитирует Чернолуцкого РИА "Новости".

При этом он не уточнил дату подачи заявления в ЕСПЧ.

Адвокат отметил, что выдворение Саакашвили будет обжаловано и в украинском суде. В частности, по его словам, будут соответствующие иски к Государственной миграционной службе Украины, Госпогранслужбе и министерству внутренних дел, пишет ТАСС.

Михаил Саакашвили лишился гражданства Украины 26 июля 2017 года. 10 сентября ему удалось вернуться на Украину, прорвавшись вместе с соратниками через границу с Польшей. МВД начало следствие по ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Соглашение о реадмиссии, заключенное между Украиной и Евросоюзом, предполагает, что нелегальный мигрант может быть возвращен в ту страну, из которой он незаконно прибыл на территорию другого государства.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с биографией Михаила Саакашвили. Кроме того, новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь в регионах юга России и странах Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе".