"Грузинская мечта" раскритиковала предложение Маргвелашвили об очищении власти

03 февраля 2018, 16:54

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предложил принять закон для увольнения из госструктур всех чиновников, причастных к системным преступлениям, в том числе после прихода к власти "Грузинской мечты". Правящая партия обвинила президента в провокации и поддержке своего предшественника Михаила Саакашвили.

Говоря о проблеме системных преступлений, Маргвелашвили пригласил к работе над изменениями закона адвокатов, международных экспертов и спецдокладчиков ООН, чтобы ознакомиться с опытом других государств в борьбе с аналогичными злоупотреблениями во власти, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Увольнение из системы лиц, участвовавших в системных преступлениях, согласно именно закону "Об амнистии", должно создать эффективный механизм и гарантировать, что эти преступления против наших граждан больше не повторятся. Механизмы должны работать в отношении всех граждан, участие которых в преступлениях подтверждено", - сказал Георгий Маргвелашвили 2 февраля на чрезвычайном брифинге, транслировавшемся в прямом эфире телекомпании "Рустави 2".

Маргвелашвили напомнил, что он неоднократно ранее заявлял о недопустимости преследования по политическим мотивам. "То, что происходило при прежней власти (в период правления партии "Единое национальное движение" - примечание "Кавказского узла") не должно повториться. Нужно предпринять все меры, чтобы этого не произошло", - заявил президент.

Маргвелашвили выступил со своей инициативой в связи с начатой партией "Грузинская мечта - Демократическое движение" работой над проектом поправок в уголовное законодательство. Цель изменений, которые в партии назвали "поправками Гиргвлиани" - максимально ужесточить наказание за вмешательство в процесс правосудия или создание препятствий правосудию.

"Грузинская мечта" назвала свой проект именем убитого банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани, поскольку осужденные за его убийство были помилованы тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Городской суд Тбилиси 5 января признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу Гиргвлиани и приговорил его к трем годам заключения. Маргвелашвили, комментируя приговор своему предшественнику, возмутился, что в качестве основы для преследования Саакашвили "прокуратура использовала конституционную статью о праве помилования".

Представители парламентских оппозиционных партий назвали инициативу Маргвелашвили сомнительной и запоздалой, предложив сконцентрировать внимание на нуждах населения.

"У меня нет точной оценки этого предложения. У меня самого возникли вопросы - что конкретно имел ввиду президент... Очень многие шаги, которые можно было бы сделать в рамках закона, сегодня запоздали и, к сожалению, говорить о них сегодня можно с улыбкой", - сказал депутат парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Тугуши в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

В партии "Единое национальное движение" указали, что закон "Об амнистии", принятый в 2012 году правящей коалицией "Грузинская мечта", стал пятном на репутации самой партии и репутации Маргвелашвили.

"Грузинская мечта" дала дополнительные полномочия всем тем одиозным людям, которые были проблемой в период правления "Единого национального движения". Должна завершиться спекуляция темой и именем Гиргвлиани. Следует сконцентрироваться на нуждах населения, а не на том, что нужно самой "Грузинской мечте", - сказал один из лидеров ЕНД Заза Бибилашвили в эфире "Имеди".

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" инициативу президента страны назвали "чистой воды провокацией". Представители партии заявили, что свое предложение Маргвелашвили выдвинул с целью "оправдать" поддержку, оказываемую им предыдущему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

"Свыше 80 человек, работавшие в госструктурах и участвовавшие в системных преступлениях, привлечены к уголовной ответственности. Конкретно по делу Гиргвлиани - 9 человек", - сказал лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили поддержал инициативу президента. Он указал на острую необходимость отстранения от занимаемых должностей и дальнейшего запрета на работу для чиновников, работающих в системе МВД, прокуратуры и судов, если их причастность к системным преступлениям будет доказана. Вместе с тем он отметил, что предложение Маргвелашвили потенциально может быть использовано в корыстных целях и стать средством манипуляций.

"На сегодняшний день в системе работают тысячи и тысячи людей, которые принимали не совсем законные решения в период правления ЕНД и не все они отстранены от работы. Таких людей тысячи, а уволили примерно 5-10%. Например, в судах уволены 10-20% судей, которые закрывали глаза и принимали противозаконные решения, а остальные продолжают работать на своих местах", - сказал Николаишвили корреспонденту "Кавказского узла".