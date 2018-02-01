01 февраля 2018, 20:23

Презентация книги Саакашвили в Ереване отменена повторно

Дирекция ереванского книжного магазина "Ноян Тапан", ранее согласившаяся презентовать книгу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Пробуждение силы», отказалась предоставить помещение для презентации. Организатор мероприятия назвал его повторную отмену цензурой.

Как писал "Кавказский узел", презентацию армянского перевода книги бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Пробуждение силы" планировалось провести в доме-музее Егише Чаренца в Ереване 7 февраля. 27 января руководство музея сообщило организаторам мероприятия, что не сможет предоставить помещение для презентации по техническим причинам.

29 января организатор мероприятия и автор перевода книги Микаел Наапетян рассказал, что провести мероприятие 7 февраля согласился ереванский книжный магазин "Ноян Тапан". Директор дома-музея Егише Чаренца заявила корреспонденту "Кавказского узла", что договор предоставления помещения для презентации не удалось заключить вовремя только из-за перегруженности бухгалтерии.

Руководство книжного магазина "Ноян Тапан" мотивировало отказ предоставить помещение для презентации книги "Пробуждение силы" нежеланием иметь проблемы, сообщил Микаел Наапетян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Наапетяна, магазин также отказался от планов выставить книгу на продажу.

Отмена презентации книги Саакашвили вызвана опасениями недовольства со стороны российских властей, предположил ранее глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

"29 января с согласия дирекции книжного магазина мы договорились с их представителем о сотрудничестве. 31 января я передал свои паспортные данные для заключения договора, однако сегодня представитель магазина сообщил, что директор категорически отказался предоставить помещение для презентации книги, желая избежать проблем. Иных объяснений дирекция магазина не предоставила", - рассказал Микаел Наапетян.

Переводчик добавил, что считает повторную отмену презентации книги Саакашвили проявлением цензуры. "После отмены презентации в доме-музее я избегал давать такую оценку, но теперь я однозначно утверждаю, что оба случая отмены стали следствием политического давления, чтобы не допустить распространения книги. Это открытая и прямая цензура", - подчеркнул Наапетян.

К 20.10 мск 1 февраля 144 человека отметили в Facebook, что собираются посетить презентацию книги Саакашвили в Ереване, а еще 360 заинтересовались предстоящим мероприятием. Книга вышла тиражом 250 экземпляров.

На "Кавказском узле" размещена биография Михаила Саакашвили.

Примечание:

"Саакашвили помещен под ночной домашний арест в Киеве", "Политологи заявили об обострении отношений президента Грузии с правящей партией", "Деятели культуры Армении назвали цензурой закрытие выставки о жертвах репрессий".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 февраля 2018, 02:50

02 февраля 2018, 01:32

  • Правозащитники потребовали забрать дело Титиева у чеченских силовиков

    Дело главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева и случаи поджогов и угроз правозащитникам в Ингушетии и Дагестане не могут быть расследованы на Северном Кавказе из-за заинтересованности чеченских силовиков, заявили члены Правозащитного совета России, журналисты и деятели культуры.

02 февраля 2018, 00:21

  • Абхазские журналисты сочли избыточной реакцию на концерт в Гале

    Зрители в Гале хорошо приняли выступление солиста Мариинского театра Георгия Тодуа, но его интервью после концерта сильно возмутило людей, рассказали местные жители. Заявления артиста накалили политическую обстановку, хотя на них не стоило обращать внимание, заявили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты и активист.

02 февраля 2018, 00:09

  • Жители Тбилиси обвинили застройщика в отказе платить компенсации

    Застройщик высотного здания в Тбилиси отказался от выплат компенсаций по надуманным предлогам, заявили владельцы двух частных домов, возле которых ведется строительство высотки. Строительство высотки приводит к постепенному разрушению частных домов, пожаловались они.

02 февраля 2018, 00:02

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты