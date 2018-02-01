Презентация книги Саакашвили в Ереване отменена повторно

01 февраля 2018, 20:23

Дирекция ереванского книжного магазина "Ноян Тапан", ранее согласившаяся презентовать книгу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Пробуждение силы», отказалась предоставить помещение для презентации. Организатор мероприятия назвал его повторную отмену цензурой.

Как писал "Кавказский узел", презентацию армянского перевода книги бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Пробуждение силы" планировалось провести в доме-музее Егише Чаренца в Ереване 7 февраля. 27 января руководство музея сообщило организаторам мероприятия, что не сможет предоставить помещение для презентации по техническим причинам.

29 января организатор мероприятия и автор перевода книги Микаел Наапетян рассказал, что провести мероприятие 7 февраля согласился ереванский книжный магазин "Ноян Тапан". Директор дома-музея Егише Чаренца заявила корреспонденту "Кавказского узла", что договор предоставления помещения для презентации не удалось заключить вовремя только из-за перегруженности бухгалтерии.

Руководство книжного магазина "Ноян Тапан" мотивировало отказ предоставить помещение для презентации книги "Пробуждение силы" нежеланием иметь проблемы, сообщил Микаел Наапетян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Наапетяна, магазин также отказался от планов выставить книгу на продажу.

Отмена презентации книги Саакашвили вызвана опасениями недовольства со стороны российских властей, предположил ранее глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

"29 января с согласия дирекции книжного магазина мы договорились с их представителем о сотрудничестве. 31 января я передал свои паспортные данные для заключения договора, однако сегодня представитель магазина сообщил, что директор категорически отказался предоставить помещение для презентации книги, желая избежать проблем. Иных объяснений дирекция магазина не предоставила", - рассказал Микаел Наапетян.

Переводчик добавил, что считает повторную отмену презентации книги Саакашвили проявлением цензуры. "После отмены презентации в доме-музее я избегал давать такую оценку, но теперь я однозначно утверждаю, что оба случая отмены стали следствием политического давления, чтобы не допустить распространения книги. Это открытая и прямая цензура", - подчеркнул Наапетян.

К 20.10 мск 1 февраля 144 человека отметили в Facebook, что собираются посетить презентацию книги Саакашвили в Ереване, а еще 360 заинтересовались предстоящим мероприятием. Книга вышла тиражом 250 экземпляров.

На "Кавказском узле" размещена биография Михаила Саакашвили.