03 февраля 2018, 02:14

Саакашвили обжаловал приговор горсуда Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный за превышение полномочий при помиловании, стал жертвой политического преследования, заявила его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", городской суд Тбилиси 5 января признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани и приговорил его к трем годам заключения.

Защита Саакашвили подала апелляцию на приговор с требованием полностью оправдать его, заявила 2 февраля адвокат бывшего президента Софо Гогичидзе.

Приговор Саакашвили является политическим преследованием, так как правом помилования президент наделен в соответствии с Конституцией Грузии, приводит позицию адвоката "Грузия-Online".

Сам Саакашвили, комментируя ранее приговор, назвал его "противоречащим международным нормам и здравому смыслу". При этом политик подчеркнул, что "грузинская власть не нашла на него за пять лет ничего существенного: ни фактов коррупции, ни других правонарушений".

В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили и причастности к избиению депутата Валерия Гелашвили, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

"Кавказский узел" писал, что 26 января суд в Киеве поместил Михаила Саакашвили под ночной домашний арест, обязав его находиться дома в ночное время. Кроме того, бывшему президенту Грузии запрещено выезжать из Киева без разрешения прокурора.

На "Кавказском узле" опубликована биография Михаила Саакашвили.

Примечание:

"Презентация книги Саакашвили в Ереване отменена повторно", "Политологи заявили об обострении отношений президента Грузии с правящей партией", "ЕНД потребовало обнародовать расходы за содержание Саакашвили".

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