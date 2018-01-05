05 января 2018, 13:46

Саакашвили назвал незаконным вынесенный ему в Грузии приговор

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили счел решение Тбилисского горсуда, приговорившего его к трем годам тюрьмы за превышении полномочий, противоречащим международным нормам и здравому смыслу. Приговор может стать основанием для экстрадиции Саакашвили, заявила представитель "Единого национального движения".

Как сообщал "Кавказский узел", Тбилисский суд сегодня признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани.

""Приговор" грузинского суда… по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", - написал сегодня Саакашвили в своем аккаунте в социальной сети Facebook.



При этом бывший президент Грузии подчеркнул, что этот приговор говорит о том, что "грузинская власть не нашла на него за пять лет ничего существенного: ни фактов коррупции, ни других правонарушений".

Саакашвили обвиняется в Грузии в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, причастности к избиению депутата Валерия Гелашвили. При этом на Украине Саакашвили инкриминируется ч.2 ст.256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Сегодня нарушена Конституция Грузии и правовые нормы, заявила адвокат Саакашвили Софио Гогличидзе. "Явно читается, что в отношении Михаила Саакашвили ведется политическое преследование. По имеющимся в деле доказательствам было невозможно вынести обвинительный приговор", - цитирует Софио Гогличидзе "ИнтерПрессНьюс".

Адвокат также отметила, что пока не знает, будет ли Саакашвили принято решение об обжаловании приговора.

Деканоидзе: приговор может стать основанием для экстрадиции Саакашвили

Решение Тбилисского горсуда может быть основанием для экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины, заявила одна из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.

"Михаила Саакашвили судили за право, предоставленное ему Конституцией, что является абсурдным обвинением. Однако это политическое правосудие... Я не исключаю экстрадицию Михаила Саакашвили, поскольку административные ресурсы двух стран направлены против одного человека", - цитирует Хатию Деканоидзе "Грузия online".

Комментариев представителей суда и правящей партии "Грузинская мечта" по поводу заявлений Михаила Саакашвили, Софио Гогличидзе и Хатии Деканоидзе пока не поступало.

Напомним, что главная прокуратура Грузии сообщила 18 августа 2017 года, что направила Украине запрос на экстрадицию Саакашвили. 3 января суд в Киеве согласился с миграционной службой в том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не должен иметь на Украине статус беженца.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Михаиле Саакашвили.