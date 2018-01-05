Михаил Саакашвили. Фото REUTERS Валентин Огиренко

05 января 2018, 13:46

Саакашвили назвал незаконным вынесенный ему в Грузии приговор

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили счел решение Тбилисского горсуда, приговорившего его к трем годам тюрьмы за превышении полномочий, противоречащим международным нормам и здравому смыслу. Приговор может стать основанием для экстрадиции Саакашвили, заявила представитель "Единого национального движения".

Как сообщал "Кавказский узел", Тбилисский суд сегодня признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани.

Скриншот сообщения Саакашвили в Facebook""Приговор" грузинского суда… по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", - написал сегодня Саакашвили в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

При этом бывший президент Грузии подчеркнул, что этот приговор говорит о том, что "грузинская власть не нашла на него за пять лет ничего существенного: ни фактов коррупции, ни других правонарушений".

Саакашвили обвиняется в Грузии в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, причастности к избиению депутата Валерия Гелашвили.  При этом на Украине Саакашвили инкриминируется ч.2 ст.256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Сегодня нарушена Конституция Грузии и правовые нормы, заявила адвокат Саакашвили Софио Гогличидзе. "Явно читается, что в отношении Михаила Саакашвили ведется политическое преследование. По имеющимся в деле доказательствам было невозможно вынести обвинительный приговор", - цитирует Софио Гогличидзе "ИнтерПрессНьюс".

Адвокат также отметила, что пока не знает, будет ли Саакашвили принято решение об обжаловании приговора.

Деканоидзе: приговор может стать основанием для экстрадиции Саакашвили

Решение Тбилисского горсуда может быть основанием для экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины, заявила одна из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.

"Михаила Саакашвили судили за право, предоставленное ему Конституцией, что является абсурдным обвинением. Однако это политическое правосудие... Я не исключаю экстрадицию Михаила Саакашвили, поскольку административные ресурсы двух стран направлены против одного человека", - цитирует Хатию Деканоидзе "Грузия online".

Комментариев представителей суда и правящей партии "Грузинская мечта" по поводу заявлений Михаила Саакашвили, Софио Гогличидзе и Хатии Деканоидзе пока не поступало.

Напомним, что главная прокуратура Грузии сообщила 18 августа 2017 года, что направила Украине запрос на экстрадицию Саакашвили. 3 января суд в Киеве согласился с миграционной службой в том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не должен иметь на Украине статус беженца.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Михаиле Саакашвили.

Примечание:

"ЕНД пригрозило акциями протеста против экстрадиции Саакашвили", "Силовики начали обыск в квартире Саакашвили", "Соратник Саакашвили задержан на границе с Украиной".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 января 2018, 21:17

05 января 2018, 20:32

05 января 2018, 19:49

05 января 2018, 18:35

  • Азербайджанский активист Казымов арестован на 30 суток

    Суд постановил поместить под административный арест члена партии Народного фронта Азербайджана Натига Казымова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Активиста преследуют за гражданскую позицию, предполагают оппозиционеры.

05 января 2018, 17:49

  • Немецкие врачи отказались лечить Мачаликашвили

    После отказа руководства немецкой клиники принять Темирлана Мачаликашвили, раненного при спецоперации в Панкиси, грузинские врачи сегодня продолжили переговоры о его лечении в одной из зарубежных больниц.

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты