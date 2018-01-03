03 января 2018, 22:22

Киевский суд отказал Саакашвили в убежище

Суд в Киеве согласился с миграционной службой в том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не должен иметь на Украине статус беженца.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2017 года генпрокурор Украины заявил, что Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, поэтому препятствий для его экстрадиции больше нет. А 26 декабря Окружной административный суд Украины отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о запрете экстрадиции Саакашвили до рассмотрения иска к миграционной службе. Рассмотрение иска было назначено на сегодня.

Экстрадиции Саакашвили требует Грузия, где он обвинен в нескольких преступлениях, в том числе в растрате госсредств и превышении должностных полномочий. Главная прокуратура Грузии сообщила 18 августа 2017 года, что направила запросы об экстрадиции Саакашвили сразу в несколько стран. Саакашвили может грозить либо высылка в Грузию, либо тюремное заключение на Украине, либо депортация в третью страну, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Сегодня суд Окружного админсуда Киева постановил полностью отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска. Сам истец на заседании не присутствовал, сообщает "Интерфакс".

Защита намерена обжаловать это решение, на это есть 30 дней, заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что сегодняшний вердикт не дает украинским властям оснований для экстрадиции его подзащитного. Сейчас Саакашвили находится в статусе лица, которое оспаривает действия миграционной службы, и этот статус позволяет ему находиться на территории Украины, приводит слова Чернолуцкого "Укринформ".

На Украине Михаил Саакашвили подозревается по ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 УК (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц). 8 декабря после задержания в Киеве он был помещен под стражу, но 11 декабря суд освободил политика. 26 декабря 2017 года Саакашвили отказался давать показания украинским силовикам и сообщил о подготовке иска в Евросуд с требованием добиться компенсаций за его задержание.

Сегодня апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу Генеральной прокуратуры Украины, которая требует заключить Саакашвили под домашний арест. Однако заседание было перенесено, поскольку судья счел необходимой явку одиннадцати человек, выразивших готовность дать пояснения по делу и поручиться за Саакашвили. Среди поручителей - бывший премьер-министр Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает ТАСС.

Слушания назначены на 13:10 (14:10 мск) 11 января.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Михаиле Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".