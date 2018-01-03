03 января 2018, 22:22

Киевский суд отказал Саакашвили в убежище

Суд в Киеве согласился с миграционной службой в том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не должен иметь на Украине статус беженца.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2017 года генпрокурор Украины заявил, что Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, поэтому препятствий для его экстрадиции больше нет. А 26 декабря Окружной административный суд Украины отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о запрете экстрадиции Саакашвили до рассмотрения иска к миграционной службе. Рассмотрение иска было назначено на сегодня.

Экстрадиции Саакашвили требует Грузия, где он обвинен в нескольких преступлениях, в том числе в растрате госсредств и превышении должностных полномочий. Главная прокуратура Грузии сообщила 18 августа 2017 года, что направила запросы об экстрадиции Саакашвили сразу в несколько стран. Саакашвили может грозить либо высылка в Грузию,  либо тюремное заключение на Украине, либо депортация в третью страну, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Сегодня суд Окружного админсуда Киева постановил полностью отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска. Сам истец на заседании не присутствовал, сообщает "Интерфакс".

Защита намерена обжаловать это решение, на это есть 30 дней, заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что сегодняшний вердикт не дает украинским властям оснований для экстрадиции его подзащитного. Сейчас Саакашвили находится в статусе лица, которое оспаривает действия миграционной службы, и этот статус позволяет ему находиться на территории Украины, приводит слова Чернолуцкого "Укринформ".

На Украине Михаил Саакашвили подозревается по ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 УК (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц). 8 декабря после задержания в Киеве он был помещен под стражу, но 11 декабря суд освободил политика. 26 декабря 2017 года Саакашвили отказался давать показания украинским силовикам и сообщил о подготовке иска в Евросуд с требованием добиться компенсаций за его задержание.

Сегодня апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу Генеральной прокуратуры Украины, которая требует заключить Саакашвили под домашний арест. Однако заседание было перенесено, поскольку судья счел необходимой явку одиннадцати человек, выразивших готовность дать пояснения по делу и поручиться за Саакашвили. Среди поручителей - бывший премьер-министр Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает ТАСС.

Слушания назначены на 13:10 (14:10 мск) 11 января.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Михаиле Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Депутата грузинского парламента не пустили на Украину", "42 сторонникам Саакашвили запрещен въезд на Украину", "Генпрокурор Украины пообещал не высылать Саакашвили в Грузию".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 января 2018, 08:16

04 января 2018, 07:00

04 января 2018, 06:19

  • Житель Сочи требует наказать силовиков за избиение в день свадьбы

    В день свадьбы Роман Габаев с супругой и двумя друзьями прогуливался по Сочи. К ним подошли сотрудник правоохранительных органов и казак и обвинили в распитии спиртных напитков. Когда Габаев попросил у них документы, они схватили его, избили, прыснули в лицо из баллончика и продержали около 12 часов в клетке. После этого его обвинили в неповиновении требованиям и оштрафовали, рассказал жених.

04 января 2018, 04:52

04 января 2018, 04:05

  • Чем запомнился 2017 год в ЮФО: протесты, крупные пожары и громкие судебные процессы

    2017 год в регионах Южного федерального округа запомнился многочисленными акциями протеста, масштабными пожарами в Ростовской и Волгоградской областях, запуском железной дороги в обход Украины, приговорами по делам о резонансных преступлениях и нападениями на силовиков. "Кавказский узел" подвел итоги года в шести южных регионах России.

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты