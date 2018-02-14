14 февраля 2018, 07:25

Директор владикавказского предприятия заподозрен в крупном долге перед налоговиками

Директор стройфирмы во Владикавказе уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили следователи.

По версии следствия, подозреваемый не предоставил полную и достоверную бухгалтерскую отчетность в период с января по декабрь 2016 года и уклонился от уплаты налогов.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере), сообщается на сайте  следственного управления Следственного комитета РФ по Северной Осетии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в многомиллионной неуплате налогов заподозрена также глава фирмы на Кубани. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллиона рублей, внеся в декларации неверные сведения, заявили следователи 12 февраля.

Примечание:

"Глава волгоградского благотворительного фонда заподозрен в неуплате 13,5 млн налогов", "Директор ставропольской фирмы заподозрен в неуплате налогов на 10 миллионов", "Глава предприятия в Баксане получил условный срок за неуплату более 2 миллиардов налогов".

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