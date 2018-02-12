12 февраля 2018, 21:53

Глава фирмы на Кубани заподозрена в многомиллионной неуплате налогов

Директор коммерческой организации в Краснодарском крае уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллиона рублей, внеся в декларации неверные сведения, сообщили следователи.

По данным следствия, директор фирмы, занимающейся отделочными работами, предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами. "В результате женщина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллиона рублей", - проинформировали в Следственном комитете РФ.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ), сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в многомиллионной неуплате налогов был заподозрен Руководитель транспортной компании в Краснодаре.

Примечание:

"Производитель алкоголя в Нальчике заподозрен в сокрытии налога на 223 млн рублей", "Ингушский аграрий заподозрен в неуплате налога на 21,5 млн рублей", "Директор госпредприятия в Чечне обвинен в сокрытии налогов на 5,7 млн рублей".

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