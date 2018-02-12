Глава фирмы на Кубани заподозрена в многомиллионной неуплате налогов

12 февраля 2018, 21:53

Директор коммерческой организации в Краснодарском крае уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллиона рублей, внеся в декларации неверные сведения, сообщили следователи.

По данным следствия, директор фирмы, занимающейся отделочными работами, предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами. "В результате женщина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллиона рублей", - проинформировали в Следственном комитете РФ.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ), сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в многомиллионной неуплате налогов был заподозрен Руководитель транспортной компании в Краснодаре.