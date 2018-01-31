31 января 2018, 23:55

Директор кубанского предприятия заподозрен в многомиллионной неуплате налогов

Руководитель транспортной компании в Краснодаре уклонился от уплаты налогов почти на 60 миллионов рублей, сообщило следствие.

По версии правоохранителей, директор предприятия внес недостоверные сведения в налоговую декларацию за второй квартал 2015 года. В результате он не доплатил налоговикам более 59,8 миллиона рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено дело по пункту "б" ч.2 ст.199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 декабря 2017 года бывший директор ООО "Горная инженерно-строительная компания" в Краснодарском крае был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 53,7 миллиона рублей.

Примечание:

"Производитель алкоголя в Нальчике заподозрен в сокрытии налога на 223 млн рублей", "Ингушский аграрий заподозрен в неуплате налога на 21,5 млн рублей", "Директор госпредприятия в Чечне обвинен в сокрытии налогов на 5,7 млн рублей".

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