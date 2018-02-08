08 февраля 2018, 19:08

Глава волгоградского благотворительного фонда заподозрен в неуплате 13,5 млн налогов

Руководство детского благотворительного фонда в Волгограде не заплатило налоги с прибыли, полученной от проведения конкурсов и фестивалей, сообщило сегодня следствие.

По данным правоохранителей, с 2013 по 2015 год фонд провел 35 различных мероприятий за рубежом и в разных городах России, в том числе в Волгограде и Сочи, получив от участников конкурсов и фестивалей почти 100 миллионов рублей. Следствие сочло эту деятельность не благотворительной, а коммерческой, то есть облагаемой налогами.

Президент и учредитель фонда подозреваются по п. "а" ч.2 ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Они уже задержаны и помещены под домашний арест. "Свою вину в содеянном злоумышленники не признают, от дачи каких-либо показания отказываются", - говорится сегодня на сайте следственного управления СКР по Волгоградской области.

Комментариев от самих подозреваемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 января 2017 года был досрочно освобожден бывший исполнительный директор Волгоградского областного благотворительного фонда соцподдержки населения Денис Землянский, осужденный за присвоение 8,5 миллиона рублей.

Примечание:

"Директор стройфирмы в Сочи заподозрен в неуплате налогов на 44,3 млн рублей", "Глава ростовского мясокомбината заподозрен в неуплате 71 млн рублей налогов", "Налоговый инспектор в Волжском приговорена к 7 годам колонии".

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