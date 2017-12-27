27 декабря 2017, 13:52

Глава предприятия в Баксане получил условный срок за неуплату более 2 миллиардов налогов

Руководитель ООО "Минерал Плюс" в Баксане Анзор Кипов приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты акциза на более чем 2,2 млрд рублей, заявили следователи.

Судом установлено, что директор предприятий алкогольной отрасли с мая по декабрь 2015 года представлял в налоговые органы декларации по акцизу с недостоверными сведениями об объемах производимой и реализуемой продукции. "В результате этих действий ООО "Минерал Плюс" уклонилось от уплаты в бюджет акциза на сумму более 2,2 млрд рублей", - проинформировали в Следственном комитете РФ.

Глава предприятия признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 5 месяцев, сообщается сегодня на сайте ведомства.

По данным СКР, следователи в ходе расследования дела вернули в бюджет более 240 млн рублей и наложили арест на банковские счета обвиняемого и предприятия, а также на личные автотранспортные средства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне производитель алкоголя в Кабардино-Балкарии был также осужден условно за неуплату 2,13 млрд рублей налогов.