25 января 2018, 23:57

Директор ставропольской фирмы заподозрен в неуплате налогов на 10 миллионов

Руководитель компании в Ставрополе предоставил налоговикам недостоверные декларации, уклонившись от уплаты НДС, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, предприниматель за июль-сентябрь 2016 года уклонился от уплаты 10 миллионов рублей.

В офисе фирмы проведен обыск, изъяты документы. Против директора возбуждено дело по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2017 года генеральный директор ООО "Ставропольсетьэнергоремонт" в Невинномысске был обвинен в уклонении от налогов на восемь миллионов рублей.

Примечание:

"11 заводов по выпуску алкоголя прекратили свою деятельность в Кабардино-Балкарии", "Замглавы водочного завода в Кабардино-Балкарии обвинен в крупной неуплате налогов", "Чиновники в Кабардино-Балкарии обвинены в покровительстве производства водки".

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