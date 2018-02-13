Верховный суд Азербайджана отклонил кассацию богослова Бабаева

13 февраля 2018, 14:45

Приговор Сардару Бабаеву, осужденному на три года заключения за нарушение требований ведения религиозных церемоний, будет обжалован в Европейском суде по правам человека, заявила защита богослова.

Как писал "Кавказский узел", член общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана", главный редактор сайта Maide.Az Сардар Бабаев, известный также под псевдонимом Гаджигасанли, 3 июля 2017 года был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в нарушении требований ведения религиозных церемоний. 25 сентября Ширванский апелляционный суд оставил в силе приговор.



По версии правоохранителей, Бабаев незаконно читал проповеди и руководил пятничными намазами в мечети города Масаллы, поскольку это запрещено получившим религиозное образование за рубежом, а Бабаев получил такое образование в Иране. Адвокат Бабаева Джавад Джавадов уверен, что статья, по которой был обвинен богослов, противоречит статье 9 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей свободу совести и вероисповедания.

Сегодня в Верховном суде Азербайджана под председательством судьи Гюльзар Рзаевой состоялось рассмотрение кассационной жалобы Сардара Бабаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов.

При этом, по его словам, было обеспечено участие самого Бабаева.

"Фабула обвинения в том, что Бабаев получил религиозное образование за рубежом и законы Азербайджана не позволяют ему руководить религиозными церемониями. Но, во-первых, Бабаев получил образование за рубежом до внесения в законодательство указанной ограничительной нормы. Во-вторых, в Управлении мусульман Кавказа многие лица, занимающие должности, сами получили образование за рубежом. В-третьих, указанная ограничительная норма в мае 2017 года уже была несколько смягчена. Теперь получившие образование за рубежом могут вести религиозные церемонии с разрешения Управления мусульман Кавказа. В-четвертых, Бабаев получил религиозное образование и в Азербайджане, и потому был вправе проводить церемонии в Массалинской мечети", - заявил адвокат.

По мнению защиты, "даже в смягченной форме указанная норма закона противоречит статье 48 (свобода совести) Конституции Азербайджана и статье 9 (свободы мысли, совести и религии) Европейской конвенции прав человека".

"Где получил образование религиозный деятель - не имеет значения. Главное, чтобы в проповедях не было нарушения закона. По содержанию проповедей к Бабаеву у следствия нет претензий. Поэтому сегодня мы просили Верховный суд обратиться с запросом в Конституционный суд дать толкование статье 168-1.3 УК Азербайджана (нарушение требований ведения религиозных церемоний) Конституции Азербайджана. Однако суд не удовлетворил ходатайство и в конечном итоге и саму кассационную жалобу", - сказал Джавадов.

Статья 168-1.3 УК Азербайджана (нарушение требований ведения религиозных церемоний) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Глава общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев ранее назвал истинной причиной уголовного преследования Бабаева его популярность среди верующих. Проповеди Бабаева вызывали большой интерес, сказал правозащитник "Кавказскому узлу".

По словам адвоката, теперь защита обратится в Европейский суд по правам человека.

"Мы уже направили одну жалобу – на арест Сардара Бабаева, ибо вменяемая ему статья не относится к тяжким преступлениям и в период досудебного следствия он мог бы оставаться на свободе. Теперь мы подготовим еще одно заявление по сути обвинений", - сказал Джавадов.

В Верховном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы Бабаева.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".