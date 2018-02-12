Васильев отверг жалобы подчиненных на прессу

12 февраля 2018, 23:30

Врио главы Дагестана Владимир Васильев призвал чиновников не жаловаться на излишнюю критику работы правительства со стороны журналистов, а обратить на нее внимание.

Как писал "Кавказский узел", генеральный прокурор России Юрий Чайка, прибывший 10 февраля в Дагестан, поручил подчиненным проверить законность возведения домов местных чиновников и проконтролировать их расходы. В тот же день замгенпрокурора Иван Сыдорук озвучил результаты проведенной в Дагестане проверки в присутствии журналистов - врио главы Дагестана Владимир Васильев распорядился оставить их в зале после церемонии представления нового прокурора Дагестана, указав, что "СМИ должны контролировать борьбу с коррупцией в республике".

На сегодняшнем рабочем совещании в Махачкале врио главы Дагестана повторил свой довод о том, что борьба с коррупцией в республике должна происходить при участии журналистов. Он указал, что чиновники болезненно реагируют на критические публикации в СМИ.

«Чиновники говорят, что пресса излишне критикует работу правительства. Пресса-то права! И парламент нам говорит о том, что в республике 40% — «теневая» экономика, что не все дагестанцы вовремя получают заработную плату, и так далее. Сейчас, когда мы начинаем наводить порядок, обратите внимание на тональность СМИ. Потому что они работают на людей», — процитировало слова Васильева РИА «Дагестан».

Васильев также отметил, что республиканские ведомства, в работе которых комиссия Генпрокуратуры нашла нарушения, должны получить представления и составить план исправления нарушений в кратчайшие сроки. Обращаясь к подчиненным, Васильев подчеркнул, что именно сейчас каждый из них может «реализовать свой потенциал, поднять свой авторитет», сообщило издание "Молодежь Дагестана".

На сегодняшнем совещании Васильев представил членам правительства нового руководителя, премьер-министра Дагестана Артема Здунова, который озвучил планы лично посетить все республиканские министерства и ведомства.

Артем Здунов, 7 февраля назначенный премьером Дагестана, анонсировал масштабную борьбу с коррупцией, пообещав вернуть бизнес в правовое поле и вывести экономику из тени. Попытка резко переломить коррупционную основу системы трудноосуществима и чревата общественным недовольством, отметила ранее автор научных работ о Северном Кавказе, руководитель направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института Гайдара Ирина Стародубровская.

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