Погранслужба Украины подтвердила высылку Саакашвили в Польшу

12 февраля 2018, 19:11

Михаил Саакашвили возвращен в страну, откуда он прибыл на территорию Украины с нарушением законодательства, сообщила Госпогранслужба Украины.

Как писал "Кавказский узел", соратники Михаила Саакашвили сообщили сегодня о его задержании силовиками в Киеве. 9 февраля Саакашвили заявил о попытке задержать его в киевском отеле, а 11 февраля сообщил, что миграционная служба Украины подписала пакет документов о его депортации в Польшу.

Главная прокуратура Грузии добивается экстрадиции Саакашвили, обвиненного на родине в нескольких преступлениях. Политологи, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что экстрадиция Саакашвили и суд над ним в Грузии вызовут массовые протесты и нежелательный для грузинских властей международный резонанс. О том, что может угрожать бывшему президенту Грузии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Сотрудники Госпогранслужбы Украины сегодня вернули Михаила Саакашвили в страну, где он находился до прибытия на украинскую территорию. "Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей, было возвращено в страну, откуда прибыло с нарушением законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в 18.22 мск.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в 18.29 мск опубликовал сообщение о высылке Саакашвили с территории Украины и на своей странице в Facebook. Точное время высылки Саакашвили он не уточнил.

Саакашвили улетел в Польшу чартерным рейсом около 16.00 по киевскому времени (17.00 мск) в порядке реадмиссии - возвращения человека в ту страну, из которой он нелегально прибыл на территорию государства, сообщила со ссылкой на неназванные источники украинская телекомпания ТСН в 18.02 мск.

Михаил Саакашвили лишился гражданства Украины 26 июля. 10 сентября бывшему президенту Грузии удалось вернуться на Украину, прорвавшись вместе с соратниками через границу с Польшей. МВД начало следствие по ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Информацию о том, что Саакашвили улетел из Киева на частном самолете "в неизвестном направлении" подтвердил источник в киевском аэропорту "Борисполь". "Саакашвили прибыл на летное поле на вертолете, его пересадили в частный самолет. После чего он покинул воздушную гавань", - процитировал слова источника в аэропорту ТАСС в 18.15.

Самолет, на борту которого находится Саакашвили, покинул Украину и "летит в сторону одной из европейских стран", сообщило со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины издание Корреспондент.net в 18.33 мск.

Собравшиеся в аэропорту "Борисполь" сторонники Саакашвили протестовали против его высылки. По данным на 18.55 мск акция продолжалась, прямую трансляцию из "Борисполя" вел телеканал "Громадське".

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с биографией Михаила Саакашвили. Кроме того, новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь в регионах юга России и странах Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе".