Учения мотострелков начаты в Северной Осетии

12 февраля 2018, 07:39

Более 1600 военных приняли участие в учебных стрельбах мотострелковых и танковых подразделений на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Во время учений военные проведут учебные стрельбы на дальности до четырех километров из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На полигон Тарское вышли более 1,6 тысячи военнослужащих, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники", - приводит сегодня его слова ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что с 30 января по 2 февраля более 2000 мотострелков приняли участие в учениях на полигоне "Дальний" в Дагестане.