Танковые учения. Фото https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12162482@egNews

12 февраля 2018, 07:39

Учения мотострелков начаты в Северной Осетии

Более 1600 военных приняли участие в учебных стрельбах мотострелковых и танковых подразделений на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Во время учений военные проведут учебные стрельбы на дальности до четырех километров из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На полигон Тарское вышли более 1,6 тысячи военнослужащих, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники", - приводит сегодня его слова ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что с 30 января по 2 февраля более 2000 мотострелков приняли участие в учениях на полигоне "Дальний" в Дагестане.

Примечание:

"Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии", "Военные эксперты связали учения на Каспии с тестированием мощной РЛС", "Антитеррористические учения прошли в горах Дагестана".

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