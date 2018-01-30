Свыше двух тысяч военных начали учения в Дагестане

30 января 2018, 10:51

Военные мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отправились на полигон "Дальний" в Дагестане для учений по подготовке и ведению боевых действий, сообщили сегодня в пресс-службе ЮВО.

Военнослужащие подняты по тревоге в рамках проведения проверки боевой готовности, отметил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, мотострелки в ходе маршброска к полигону "Дальний" отработают действия при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления, передает "Интерфакс".

Учения продлятся до 2 февраля, в них принимают участие более двух тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники, передает РИА "Новости".

Как писал "Кавказский узел", 1 января дислоцированные в Дагестане мотострелки отразили условное нападение террористов на склад с боеприпасами в Буйнакске. А 6 января моряки Каспийской флотилии провели в Махачкале учения по задержанию подводных диверсантов.