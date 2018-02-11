Али Бакаев арестован в Борисполе на 40 суток

11 февраля 2018, 14:08

Бориспольский суд Киевской области вынес решение об аресте уроженца Чечни Али Бакаева, подозреваемого в России в организации нападения на часть Росгвардии.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января Али Бакаева задержали в киевском аэропорту Борисполь украинские пограничники.

Российские силовики обвинили уроженца Чечни Али Бакаева в организации нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская. Силовики утверждали, что Бакаев объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 12 июня 2017 года в Интернете появилось обращение Бакаева, в котором он заявил о непричастности к нападению.

По словам адвоката правозащитной организации "Право на захист" ("Право на защиту"), Станислава Красника, представляющего интересы Бакаева, решение об аресте его подзащитного вынес Бориспольский суд Киевской области. Бакаев был помещен в СИЗО, отметил адвокат.



"Дали сорок суток, сейчас он находится на Лукьяновке (Киевское СИЗО №13). Я подал апелляцию, но первое заседание не состоялось – не пришел прокурор", – цитирует сегодня Красника издание “Кавказ.Реалии”.

По данным издания, у Бакаева пока не было возможности обратиться в миграционную службу Украины с заявлением о предоставлении убежища.

Вместе с тем по данным на 14:05 мск 11.02.2018, на сайте Интерпола отсутствовала информация о розыске Али Бакаева по красному циркуляру. Красный циркуляр предписывает разыскать и арестовать указанное лицо с целью его экстрадиции в страну, подавшей заявление.

Нападение на контрольно-пропускной пункт Нацгвардии России в станице Наурской было совершено в ночь на 24 марта 2017 года. В ходе нападения погибли шесть военнослужащих, еще трое военных получили ранения. Были убиты также шестеро нападавших. При этом версии о том, что конкретно происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Нападение на нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ?".