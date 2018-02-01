Али Бакаев задержан в аэропорту Киева

01 февраля 2018, 17:22

Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь уроженца Чечни Али Бакаева, подозреваемого в организации нападения на часть Росгвардии в Наурском районе Чечни, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", российские силовики обвинили уроженца Чечни Али Бакаева в организации нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская. Бакаев был объявлен в международный розыск. 12 июня 2017 года в Интернете появилось обращение Бакаева, в котором он заявил о непричастности к нападению.

Нападение на контрольно-пропускной пункт Нацгвардии России в станице Наурской было совершено в ночь на 24 марта 2017 года. В ходе нападения погибли шесть военнослужащих, еще трое военных получили ранения. Были убиты также шестеро нападавших.

По словам адвоката Максима Герасько, сегодня в киевском аэропорту Борисполь сотрудники погранслужбы задержали 25-летнего Али Бакаева. "Он в розыске Интерпола. Во время допроса он заявил о своем намерении просить убежища в Украине. В течение 72 часов после задержания суд должен избрать меру пресечения", – цитирует адвоката Бакаева издание "Кавказ.Реалии".



Али Бакаев за два дня до нападения на подразделение Национальной гвардии покинул Россию, оказавшись в итоге в Египте. Бакаева объявили в международный розыск, отмечалось в материале издания "Коммерсант" от 25 мая 2017 года.

Вместе с тем по данным на 17:10 мск 01.02.2018, на сайте Интерпола отсутствовала информация о розыске Али Бакаева по красному циркуляру. Красный циркуляр предписывает разыскать и арестовать указанное лицо с целью его экстрадиции в страну, подавшей заявление.

Ответственность за нападение на часть Росгвардии в Чечне взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". При этом версии о том, что конкретно происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Нападение на нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ?".

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов и похищений людей в Чечне. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".