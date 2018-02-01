01 февраля 2018, 17:22

Али Бакаев задержан в аэропорту Киева

Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь уроженца Чечни Али Бакаева, подозреваемого в организации нападения на часть Росгвардии в Наурском районе Чечни, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", российские силовики обвинили уроженца Чечни Али Бакаева в организации нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская. Бакаев был объявлен в международный розыск. 12 июня 2017 года в Интернете появилось обращение Бакаева, в котором он заявил о непричастности к нападению.

Нападение на контрольно-пропускной пункт Нацгвардии России в станице Наурской было совершено в ночь на 24 марта 2017 года. В ходе нападения погибли шесть военнослужащих, еще трое военных получили ранения. Были убиты также шестеро нападавших. 

По словам адвоката Максима Герасько, сегодня в киевском аэропорту Борисполь сотрудники погранслужбы задержали 25-летнего Али Бакаева. "Он в розыске Интерпола. Во время допроса он заявил о своем намерении просить убежища в Украине. В течение 72 часов после задержания суд должен избрать меру пресечения", – цитирует адвоката Бакаева издание "Кавказ.Реалии".

Али Бакаев за два дня до нападения на подразделение Национальной гвардии покинул Россию, оказавшись в итоге в Египте. Бакаева объявили в международный розыск, отмечалось в материале издания "Коммерсант" от 25 мая 2017 года.

Вместе с тем по данным на 17:10 мск 01.02.2018, на сайте Интерпола отсутствовала информация о розыске Али Бакаева по красному циркуляру. Красный циркуляр предписывает разыскать и арестовать указанное лицо с целью его экстрадиции в страну, подавшей заявление.

Ответственность за нападение на часть Росгвардии в Чечне взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". При этом версии о том, что конкретно происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Нападение на нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ?".

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов и похищений людей в Чечне. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Новая газета" усомнилась в причастности снайпера к отражению атаки в Чечне", "Росгвардия опровергла сообщения о неготовности своих бойцов к атаке в Чечне", "Убитые в январе в Чечне боевики захоронены в безымянных могилах".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 февраля 2018, 02:50

02 февраля 2018, 01:32

  • Правозащитники потребовали забрать дело Титиева у чеченских силовиков

    Дело главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева и случаи поджогов и угроз правозащитникам в Ингушетии и Дагестане не могут быть расследованы на Северном Кавказе из-за заинтересованности чеченских силовиков, заявили члены Правозащитного совета России, журналисты и деятели культуры.

02 февраля 2018, 00:21

  • Абхазские журналисты сочли избыточной реакцию на концерт в Гале

    Зрители в Гале хорошо приняли выступление солиста Мариинского театра Георгия Тодуа, но его интервью после концерта сильно возмутило людей, рассказали местные жители. Заявления артиста накалили политическую обстановку, хотя на них не стоило обращать внимание, заявили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты и активист.

02 февраля 2018, 00:09

  • Жители Тбилиси обвинили застройщика в отказе платить компенсации

    Застройщик высотного здания в Тбилиси отказался от выплат компенсаций по надуманным предлогам, заявили владельцы двух частных домов, возле которых ведется строительство высотки. Строительство высотки приводит к постепенному разрушению частных домов, пожаловались они.

02 февраля 2018, 00:02

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты